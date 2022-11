Le Spar de Loyers braqué: « Le premier vol en 30 ans »

Dans le même temps, le second individu, muni également d’un long couteau, semblait perdu dans les premiers instants du braquage. Il a passé plusieurs secondes devant les portes d’entrée avant de retourner des paniers et de secouer… des paquets de tortillas. "Je pense qu’il voulait faire le plus de bruit possible pour nous effrayer, commente la gérante, Nathalie. Sinon, quel est l’intérêt ?"

Il oublie son couteau sur le comptoir

Ce second voleur s’est ensuite dirigé derrière la caisse où il a placé une cinquantaine de paquets de cigarettes dans son sac. "Dans la précipitation, il a fait tomber la moitié à côté. Sur les vidéos, ils paraissent tous les deux stressés. Ce ne sont pas des professionnels."

Plusieurs éléments sur les vidéos des caméras de surveillance confirment cette impression: celui qui a volé dans la caisse ne portait pas de gant et il a même oublié son couteau sur le comptoir de la caisse avant de le reprendre quelques secondes plus tard. "Et puis, au moment de partir, l’un des deux a également crié le prénom de son complice. Ils ont pris la fuite à pied en direction de la rue perpendiculaire à celle du magasin, la rue de la Fossette. Le temps que nous sortions dans la rue, il n’y avait plus personne. Ce qui est étrange, c’est que personne n’a rien vu. Aucun voisin n’a remarqué d’individus vêtus de noir courir dans la rue ou embarquer à bord d’une voiture. Pourtant, la rue de la Fossette (NDLR: en direction du terrain de foot) est assez longue."

« Ils pourraient revenir à tout moment »

Le cambriolage n’a duré que trente secondes. Suffisant pour laisser des séquelles sur le plan psychologique à toute l’équipe du Spar de Loyers. "La première vendeuse, qui a été en contact direct avec le voleur, a été très choquée. Elle a pris plusieurs jours de repos avant de revenir au travail, indique la gérante. Je vous avoue également que nous ne sommes pas rassurés quand il n’y a plus de client dans le magasin, surtout entre 12h et 13h. On se dit aussi qu’ils pourraient revenir à tout moment ! Nous avons perdu ce sentiment de sécurité. Aujourd’hui, nous restons sur nos gardes. C’est le premier vol en trente ans."

Les auteurs n’ont vraisemblablement pas encore été interpellés par les forces de l’ordre (voir ci-contre). "Nous espérons que la police réussira à les interpeller. Pour nous, au regard des images de surveillance et leur allure, ce ne sont pas des adultes."

Depuis les faits, Nathalie et les employés peuvent compter sur le soutien des clients et des Loyersois. "Ils nous demandent comment nous allons, comment nous parvenons à surmonter psychologiquement cette épreuve… Nos clients sont bienveillants et nous tenons à les remercier."