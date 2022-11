Dave : Le monde de Sophie dans celui de Zabus, du roman philo best-seller à la BD en pleine possession de ses moyens (vidéo)

©Zabus/Nicoby/Ory d'après Gaarder chez Albin Michel

Vincent, j’imagine que vous connaissiez ce conte philosophique avant d’en imaginer l’incarnation BD ?

À sa sortie, il était quasiment impossible de passer à côté. J’étais étudiant en Langues romanes à Namur et cela faisait écho à mon cours d’introduction à la philosophie. La philo paraissait inabordable mais ce livre la rendait non seulement accessible mais aussi ludique. Un autre point de vue.

En BD. Cela reste un conte initiatique, que vous actualisez.

Ce n’est pas tout de connaître ce qu’on a dit il y a 2 000 ans, il s’agit de savoir comment s’en servir et faire réfléchir aujourd’hui. La guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, le bien commun, etc. Le caractère de Sophie a changé. Elle était déjà écolo et féministe mais nous l’avons réactualisée pour qu’elle soit accrocheuse à notre époque.

Ensuite, Nicoby, le dessinateur, et moi avions envie d’en parler dans le monde actuel. Outre synthétiser le contenu du roman, je lisais des études plus récentes, à la recherche d’anecdotes à amener en plus du matériau de base. L’exemple de Diogène qui promenait son hareng en public pour oser penser par lui-même, en se moquant des réactions qu’il pouvait provoquer chez autrui, n’était pas repris dans l’ouvrage initial. Pour nous, la situation était profondément parlante et visuelle.

Pourtant, ce roman, une fois passées les séquences qui voient l’héroïne recevoir les lettres d’un professeur mystère, n’est a priori pas visuel…

C’était la question: comment rendre ça visuel tout en conservant le langage philosophique. Le dessin Nicoby a l’air tout simple mais il est très lisible. La BD possède une valeur en soi, nous avons pris le parti de jouer avec les codes, d’amener de l’humour et de nous amuser, de rendre ça vivant. Le voyage dans l’histoire de la philo, nous l’avons matérialisé en voyage dans l’espace. Sophie peut se glisser dans une enveloppe et arriver, la case suivante, à Athènes.

Les lettres peuvent aussi s’échapper des mots, Sophie tire à un moment un « L » et s’assied dessus.

Rien n’est gratuit pour la cause, il faut du sens.

Oui, quand Aristote énonce que la femme est un homme imparfait, Sophie n’est pas d’accord, elle se saisit du phylactère et tente par tous les moyens de s’en débarrasser, de le jeter dans le précipice, de l’effacer. Il fallait marquer ce moment-clé qui va influencer durablement la pensée occidentale et nos sociétés.

C’est vraiment de la BD, un format sans doute moins impressionnant qu’un essai, plus bonhomme mais avec un vrai vocabulaire.

Au point que vos personnages se rendent compte qu’ils sont des héros de papier. Ils s’interrogent sur leur condition.

Sophie va apprendre qui est Alberto (NDLR. et son air de ressemblance avec Vincent, un clin d’œil de Nicoby ?), le philosophe mystérieux qui lui envoie du courrier, Plus on avance dans l’histoire, encore plus dans 2e et dernier tome, plus il devient comique et burlesque.

Mais, c’est vrai, les deux personnages vont se rendre compte qu’ils sont observés, qu’ils peuvent se relire. Cela pose la question de la liberté, des déterminismes, de la condition humaine. L’endroit et la classe dans lesquels nous sommes nés influencent notre vie. Il y a peu de transfuge et le système scolaire ne parvient pas à donner les mêmes chances à tout le monde. Sophie et Alberto se disent, à un moment, qu’ils ne sont rien sans les auteurs pour les faire parler, que leurs colères ne sont pas les leurs.

« Le monde de Sophie », t.1/2, Zabus/Nicoby d’après J. Gaarder, Albin Michel, 264p.,24,90€