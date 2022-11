Namur: jaloux, il voulait « défoncer le visage » de sa femme à la batte de baseball

Entre Benoît (prénom d’emprunt) et son épouse, l’ambiance n’est plus au beau fixe. Le mari, qui soupçonne sa femme d’entretenir une relation extraconjugale, devient de plus en plus agressif. De plus, il boit. Ce qui le rend encore plus hargneux. Il l’agresse, la harcèle au téléphone, il "scanne" son GSM, histoire de vérifier si elle ne va pas voir ailleurs.