Malonne | Chevaux agressés, clôture sectionnée, flambeaux jetés: la stupeur est dans le pré (vidéo)

C’est un petit havre de paix, un pré sur les hauteurs de Malonne, à l’orée d’un bois et à l’abri de la petite route qui mène à ce quartier paisible, et des regards. Habituellement. "On voit des chevreuils, des sangliers, mais des humains jamais ", expliquent Séverine et Julia. Mais, samedi sur le coup de 13 h, mère et fille, originaires de Sambreville, ont constaté que la nuit précédente n’avait pas été de tout repos pour leurs deux équidés à la retraite. Vaillant, le gris, a 19 ans, et c’est sur lui que Julia a fait ses armes face aux obstacles. Ukato, la brune, a 20 ans et a pris part à de nombreuses courses.