Namur - La gestion « exécrable » de l’Espace Dignité : notre enquête

Dépenses inutiles

Ces anciens, qui ont vécu les choses de l’intérieur jusqu’à fin 2018, évoquent sa capacité à jeter l’argent par les fenêtres et sa personnalité discutable. L’un d’eux, très engagé dans la cause, ne veut plus entendre parler de lui tant il s’est senti "entubé" par un homme en qui il avait toute confiance.

Lui et d’autres dénoncent le loyer excessif de l’Espace Dignité, alors que Robert Bourgeois pouvait disposer d’un bâtiment moins onéreux, ou encore des dépenses inappropriées liées à des voyages ou des événements (voir ci-contre). "On n’a pas toutes les preuves mais on s’interroge sérieusement", poursuit Michel Mathy. "Tout était tellement bien fait pour que ça soit insoupçonnable", lance avec dégoût un autre. Une personne qui s’occupait notamment de la comptabilité a relevé des dépenses inutiles ou n’ayant rien à voir avec l’ASBL (abonnements à la TV ou à des revues, restaurants en faveur de l’équipe qui faisaient certes plaisir mais étaient démesurés et d’autres frais excessifs…) "Des petites choses parfois mais accumulées, ça fait beaucoup […] À la dernière assemblée où nous étions, on lui a demandé de voir les comptes et il a refusé", souligne M. Mathy.

« Quand Robert était en désaccord avec vous, il vous jetait comme un vulgaire kleenex. C’est un grand manipulateur, vous pouvez l’écrire en imprimé ! » Gérald Riboux

Folie des grandeurs

Plusieurs témoins évoquent un Robert Bourgeois "bling-bling", mégalomane, beau parleur. "Rien n’est trop beau pour lui", estime une ex-bénévole qui a participé à "Noël Solidaire". D’après elle et d’autres, il n’est pas au fait de ce que vivent réellement les personnes précarisées. "Entre la cause qu’il défend et son train de vie, l’écart est grand !"

Gérald Riboux, autre ex-bénévole, affirme l’avoir prévenu plusieurs fois: "Je lui disais de faire attention car il dilapidait l’argent dans le loyer, les salaires d’employés (alors que ça fonctionnait bien avec les bénévoles), une cuisine hors de prix, du mobilier… Mais il passait au-dessus, c’était Dieu !"

Certains le qualifient de "manipulateur", d’"autocrate", à l’ego surdimensionné. "Au début, il a de l’entregent, il est doux et bienveillant. Ensuite, on se rend compte que c’est un pervers narcissique avec les gens avec qui il travaille", assure Michel Mathy. De bénévole au départ puis de coordinateur d’événements comme "Noël Solidaire", Michel Mathy a présidé l’ASBL un moment, sur demande de Robert Bourgeois. "Jusqu’au jour où je l’ai contrarié. Il a des bonnes idées mais tout doit être fait à sa sauce. On lui a même dit qu’il faisait son gourou ! Alors il était vexé et nous dénigrait. Le jour où je lui ai dit ses quatre vérités, il m’a dégagé."

"Dans la prise de décisions, il n’y avait pas de réelle démocratie. La voix de chacun n’était pas vraiment entendue", témoigne une autre ex-collaboratrice. Gérald Riboux de poursuivre: "Quand il était en désaccord avec vous, il vous jetait comme un vulgaire kleenex. C’est un grand manipulateur, vous pouvez l’écrire en imprimé !" Beaucoup sont persuadés que Robert Bourgeois agit pour ramener la couverture à lui. "Il fait souvent cavalier seul pour être l’homme qu’on voit, même s’il feint de mettre les autres en avant. En réalité, c’est lui qui se met en avant. Il le mérite à certains égards car il a fait de très belles choses mais dans sa gestion, il a failli.", ajoute Michel Mathy.

Tous nos témoins convergent mais s’agit-il d’une chasse aux sorcières ? "Mon but n’est pas de lui nuire. Je ne lui en veux pas personnellement, affirme Michel Mathy. Mais je refuse que de braves gens aillent donner des sommes parfois importantes pour une gabegie. Un centre d’accueil de jour est indispensable mais il doit y avoir un contrôle sur la gestion."

Pour lui, Robert Bourgeois a perdu pied. Ce million lui a brûlé les doigts. "Je suis sûr que le Robert des premières années était bien . Peut-être que le fait d’être Namurois de l’année (en 2015, il l’a été dans la catégorie Service aux autres, NDLR) , être fort connu à Namur et avoir des appuis politiques, lui est monté à la tête ! Si on faisait un audit, on verrait que ça a été mal géré. La preuve: je travaille pour d’autres ASBL et avec bien moins qu’un million€, elles tiennent des années !"

Plusieurs éléments interpellants

Peu avant l’ouverture de l’Espace Dignité, une dizaine de bénévoles a pris la poudre d’escampette, écœurée. Le bâtiment de la rue Saint-Nicolas a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase...

Les bénévoles et les invités de l’Espace Dignité trinquent à l'année nouvelle, début 2022. ©ÉdA – 501837731203

1. Rue Saint-Nicolas

Avant la rue Mazy, il était question que l’Espace Dignité s’installe rue Saint-Nicolas, 78, près du Cinex. Cette éventualité a été négociée plus d’un an avec le comité de quartier et la Ville. Au final, le blocage était tel que l’idée est tombée à l’eau.

"Puis le président du CPAS a mis sur la table une solution idéale: occuper l’ancien bâtiment du Relais social urbain namurois (le RSUN a déménagé à Bomel en 2019) , au 4 de la rue Saint-Nicolas. C’était un lieu central avec une cour intérieure où les invités pouvaient venir avec leur chien et fumer leur cigarette sans gêner personne, narre Michel Mathy. Il y avait des aménagements à faire mais la location coûtait environ 750 €/mois. Mais Robert a mis son veto car son ami et avocat, Thibault Bouvier, lui a proposé de lui louer le rez dont il était propriétaire rue Mazy. Ce lieu n’était pas adapté car excentré. En plus, il n’y avait pas encore l’Enjambée à l’époque. C’était donc moins accessible. Et à 2500€/mois, pas étonnant que le budget soit plombé !" Un autre ajoute: "Le lieu était en face de L’Espièglerie, appartenant à la famille Bouvier. Avoir des SDF là, ça faisait mauvais genre ! Il avait donc intérêt à proposer ses locaux de Jambes." Même si c’était plus à l’étroit rue Saint-Nicolas, rien n’empêchait de commencer modestement et de s’agrandir peu à peu selon les opportunités, estime une ex-bénévole restée plus de 3 ans. "Ça aurait permis d’économiser un peu. On a toujours fait petit et du jour au lendemain, on a été dans un lieu tout chic, tout beau et cher. On pouvait faire avec moins de personnel aussi !"

2. Voyage solidaire en montagne

Robert Bourgeois a organisé des vacances à la montagne pour les plus précarisés. Si l’initiative est louable, elle pose question. Une année, une bénévole avait tout organisé à Manigod près du Mont-Blanc. "Il y avait là un centre pouvant accueillir et encadrer des groupes à prix raisonnable. La bénévole y a travaillé des semaines, puis, Robert a décidé unilatéralement d’aller à Grimentz en Suisse, une station qu’il adore et connaît bien, raconte Michel Mathy. On aurait pu emmener 80 démunis mais il n’y en avait que 60 car les 20 autres étaient ses amis , qui n’étaient pas bénévoles. On avait un budget prévu et les accompagnateurs étaient censés loger dans le même bâtiment que le public défavorisé mais lui logeait dans un chalet à part. Ça a heurté tout le monde ! Pour les animations, il a fait appel à des gens dont un n’a pas voulu prendre le car et se mêler aux autres. Robert a donc payé son essence, ses repas, un défraiement… Ça nous a choqués car avec cet argent-là, des sans-abri en plus auraient pu profiter." D’autres s’étonnent qu‘il soit parti "en reconnaissance" à Grimentz, sous-entendu sur les deniers de l’ASBL, alors qu’il y est habitué. Pour eux, il y avait des destinations plus économiques. "Il avait aussi sollicité via Facebook les services d’un photographe professionnel. Quel intérêt si ce n’est pour se mettre en avant !", soulève une autre bénévole.

3. Avignon et les Francofolies

Des bénévoles épinglent le festival d’Avignon et les Francofolies de Spa où Robert s’est rendu régulièrement pour voir des spectacles et artistes afin de les faire venir aux "Noël Solidaire". "Ces artistes, on ne les a jamais vus, s’exclament-ils. Ça part d’un beau principe si ce n’est qu’il allait à Avignon 15 jours avec sa femme. On s’est demandé si l’argent venait de l’ASBL."

4. Que du neuf!

Gérald Riboux évoque un épisode en lien avec la cuisine de l’Espace Dignité: "J’ai dû aller chercher des tables et des chaises chez Hanse Meubles. Je n’ai rien contre ce magasin mais on pouvait trouver moins cher ou en seconde main. Or, cette option n’était pas assez bien pour Robert, qui exigeait l’excellence !" Les bénévoles déplorent ainsi une série de choix, comme si le million était un puits sans fond. "Au départ, le mot d’ordre était la récup’. On agissait sur base de dons, de partages, puis, il a claqué l’argent. Il n’y a pas d’autre mot !", dit une ex-bénévole. Elle retient surtout l’investissement de tous ces volontaires qui ont vu les choses se dégrader et s’éloigner du projet initial. "Ils se donnaient sans compter leurs heures et Robert a réussi à les dégoûter, regrette-t-elle. Quand le noyau dur est parti, je suis encore restée un an et demi après l’ouverture de l’Espace Dignité mais leur départ m’a fort affectée et lui ne s’est jamais remis en question Ils sont partis sur une note amère et négative, c’est triste !"

Robert Bourgeois : « Des propos infondés et des inepties »

Où est parti ce million ? Robert Bourgeois se défend d’avoir mal géré. Sur certains éléments, il fait toutefois son mea culpa. Il parle d’allégations infondées et d’inepties. Il veut jouer carte sur table.

Robert Bourgeois est le coordinateur de l’Espace Dignité, qui a ouvert ses portes le 18 novembre 2018. ©ÉdA – Florent Marot

Il précise d’emblée que ses détracteurs n’ont jamais travaillé à l’Espace Dignité puisqu’ils sont partis avant l’ouverture. Pour lui, le choix de la rue Mazy était le bon. "Il ne faut pas être grand sage pour savoir que le n°4 de la rue Saint-Nicolas était trop exigu. C’est la raison première, dit-il. Ensuite, l’entrée étant face à L’Espièglerie, ce n’était pas idéal d’accueillir des personnes dans le besoin devant un resto gastronomique. J’ajoute que le loyer de la rue Mazy était beaucoup plus élevé que 2500€ mais j’ai négocié pour qu’il soit moindre." Selon lui, le projet de Jambes a séduit le président du CPAS (qui avait proposé les locaux du RSUN). "Pour Philippe Noël, on ne devait pas hésiter car c’était bien au niveau de l’espace, assure-t-il. C’est à ce moment-là qu’on a déploré le départ de 2 ou 3 personnes (les anciens parlent d’une dizaine) avec qui on avait toujours bien travaillé."

Une gestion plus pro

Quant à la gestion, "il y a eu des erreurs mais celle d’aujourd’hui est différente de celle du début, déclare-t-il, soulignant que lui et les personnes engagées n’avaient pas l’expérience de l’accueil de jour. On a une comptable depuis qu’on est rue Mazy seulement, alors qu’avant il s'agissait des personnes dont ce n’était pas le métier qui s’en occupaient. Puis, ça s’est professionnalisé. " Il défie ses détracteurs d’aller vérifier les comptes au tribunal de l’entreprise. Il admet que certains choix n’étaient pas des plus judicieux comme lorsqu’il achetait des denrées qui coûtaient bonbon ou qu’il prêtait de l’argent aux habitués de l’Espace Dignité. "Le donateur plaidait pour une nourriture saine. On a donc d’abord acheté des produits bio. Ça devenait compliqué alors on a continué à proposer de la qualité mais en achetant moins cher. Oui, c’était du luxe, reconnaît-il. Mais on voulait accueillir nos invités le mieux possible. On est aussi une des rares associations à offrir tout gratuitement." Il confesse s’être parfois fait berner, dépassé par sa générosité et sa foi en l’humanité. "C’est vrai qu’on a aidé des gens à payer leur garantie locative par exemple. C’était une condition pour avoir un toit. Ils promettaient de rembourser. Au départ, on leur accordait puis on a bien vu qu’on ne pouvait pas tenir, admet-il. C’est arrivé aussi qu’on leur prête un peu d’argent. C’est évident qu’on le prenait sur le compte de l’ASBL puisque c’était pour nos invités. Mais ça fait un moment que plus un seul euro ne sort de l’Espace Dignité." Sur le nombre d’employés, il concède que "c’était trop". L’Espace fonctionne à présent avec 3 CDD à temps partiel. Il espère qu’ils seront prolongés grâce aux dons.

« Si je reçois à nouveau une grosse somme, je changerai sûrement des choses pour tenir le plus longtemps possible. » Robert Bourgeois

« Je n’ai rien à cacher »

Quant aux voyages solidaires, il s’explique aussi. "Je connaissais tant Manigod que Grimentz vu que j’y allais au sport d’hiver. J’avais effectivement demandé à une bénévole qui avait un studio à Manigod de prendre des contacts pour voir si un lieu pouvait nous accueillir là-bas, relate-t-il. Est arrivé le moment où il fallait choisir. J’ai opté pour Grimentz pour des raisons objectives et parce que ça répondait mieux à nos arguments organisationnels. Ceux qui plaidaient pour Manigod m’ont reproché de choisir arbitrairement." À Grimentz, il était en contact avec un ami, propriétaire d’un grand chalet. "C’était tout à fait indiqué. Il pouvait apporter un support au niveau de l’intendance et avait sa petite équipe pour nous aider. De plus, à Manigod, on aurait été avec d’autres groupes, pas seulement le nôtre."

Concernant Avignon et les Francofolies, "je payais avec mes sous à moi, certifie-t-il. Pas un seul euro de l’association n’a servi à ça. Les mauvaises langues cherchent la moindre occasion pour dire n’importe quoi !"

Enfin, il assure que le donateur du million d’euro était au courant de tout. "La première chose qu’il faisait le matin était de regarder les comptes pour vérifier comment était utilisé le montant qu’il avait mis à disposition, dit-il. Cette somme avait été convenue lorsqu’il était encore question du 78 de la rue Saint-Nicolas avec beaucoup moins de frais. On avait estimé que les fonds nécessaires avoisinaient les 200 000 €/an, ce qui coïncidait avec le million (sur 5 ans). Puis, on a changé avec un lieu beaucoup plus grand, des frais d’énergie, des assurances, etc, donc on a dépassé. Mais voilà, notre souci est d’accueillir nos invités comme on aimerait être accueillis nous-mêmes."

Il atteste que lui et son équipe font de leur mieux avec engagement et détermination. "Il a fallu apprendre ce métier. Je n’affirme pas que j’ai tout fait parfaitement. Je ne suis qu’un homme, confie-t-il. Si je reçois à nouveau une grosse somme, je changerai sûrement des choses pour tenir le plus longtemps possible. D’ailleurs, tout ce que je peux faire pour que tout soit plus clair, je le fais. Je n’ai rien à cacher. On a opéré des choix pour des raisons objectives avec un maximum de sens. N’oublions pas qu’avant l’Espace Dignité, il n’y avait pas d’accueil de jour à Namur. Beaucoup étaient contents qu’on le fasse."

À ceux qui critiquent sa gestion, il répond du tac-au-tac: "Je gère, je suis sur le terrain et je travaille à un accueil digne de ce nom. Eux, que font-ils ? J’ai 70 ans. Je pourrais m’arrêter mais ce n’est pas ce que je veux." Son appel aux dons continue dans l’espoir que l’Espace Dignité perdure en 2023 voire au-delà.

Un ex bénévole : « Certes il y a eu des erreurs mais qui n’en fait pas ? »

Claude, était employé depuis le début à l’Espace Dignité. Comme dans un vieux couple, il y a eu des frictions avec Robert Bourgeois mais il ne lui en tient pas rigueur et estime qu’il a fait de son mieux.

L’Espace Dignité offre à boire et à manger, des habits, un peu de répit et beaucoup de convivialité. ©-Eda – Florent Marot

Pendant 4 ans, Claude a pu se rendre compte du travail accompli: "Robert a essayé de faire son maximum pour les invités qui côtoyaient l’abri de jour en considérant que les personnes accueillies méritaient mieux qu’un bout de pain sec et de l’eau. Il y a des choses pour lesquelles je n’aurais pas géré de la même manière mais un gestionnaire n’est pas l’autre." Il fait notamment référence aux dépenses en nourriture bio (voir ci-contre). "On a fait plein de choses et il y a aussi eu des moments où on n’a pas fait attention parce qu’on n’avait pas le temps de regarder à ce qui était moins cher, relève-t-il. Donc oui, ça aurait pu être différent mais dire que certaines dépenses étaient irréfléchies ou irraisonnées serait une interprétation." Lorsqu’il a reçu son C4 en septembre, Claude n’a pas été surpris. "Quand j’ai été engagé, Robert m’avait dit qu’il ne savait pas jusque quand car tout dépendait de la situation financière et puis, il y avait ce différend avec le voisinage à ce moment-là."

Claude dit avoir entretenu dans l’ensemble de bonnes relations avec Robert. "Mais si je n’étais pas d’accord, je mettais les points sur les i." Si d’aventure Robert Bourgeois trouve des fonds pour tenir plus longtemps que la fin de l’année, Claude lui a fait passer un message: "Je lui ai dit qu’il ne vienne pas me rechercher parce que je vais coûter de l’argent ! Or, ce budget peut être utilisé autrement."

Achats dans l’urgence

Patrick, coiffeur événementiel qui a participé à trois "Noël Solidaire", prend aussi sa défense. " Certes il y a eu des erreurs mais qui n’en fait pas ? On ne naît pas chef d’entreprise. Il est parti de rien et son association a eu le mérite d’exister là où d’autres n’ont rien fait", appuie-t-il. Quant aux achats jugés excessifs, il explique qu’ils ont parfois eu lieu dans l’urgence. "Quand on emmène 80 personnes à la montagne et qu’on se rend compte que personne n’a les chaussures adéquates, on va chez Décathlon pour acheter des paires de bottines. Ça reste un achat d’urgence." Sur le fait que Robert Bourgeois ait pu se mettre en avant, notamment dans les médias, il réplique: "Quand vous connaissez votre sujet, mieux vaut s’adresser à Dieu qu’à ses Saints. Il a fait les choses à sa manière et comme il a pu."

Patrick a participé à un voyage en Suisse. "Dans pareil déplacement, il faut être directif à un moment. Mais je retiens avant tout de Robert que c’est un rassembleur. Et quand il n’y a plus de solution, il parvient toujours à en trouver une ! C ’est un brave type qui a le cœur sur la main et pas la main sur le portefeuille comme il le dit lui-même."

Litige entre la Ville de Namur et l’Espace Dignité: un procès en 2023

Un litige autour d’une question d’affectation oppose toujours l’Espace Dignité et la Ville de Namur. Philippe Noël, président du CPAS, ne désire pas épiloguer sur le sujet de l’Espace Dignité. Il rappelle cependant que ce n’est pas le seul accueil de jour à Namur.

Philippe Noël avait proposé que l’Espace Dignité s’installe au n°4 de la rue Saint-Nicolas. ©ÉdA – Florent Marot

Il apporte d’abord une précision sur un propos de Robert Bourgeois. "Quand j’ai vu l’Espace Dignité, oui, j’ai dit que les locaux étaient qualitatifs. Mais l’enjeu était aussi d’avoir un espace extérieur privatif, un jardin ou autre, et non public comme un parc." Il y a bien un petit square en face de l’Espace Dignité mais c’est justement un espace public.

La question de l’extérieur a été vivement critiquée par des habitants, surtout au début, puisque les sans-abri profitaient du jardinet du rez-de-chaussée de l’immeuble et étaient parfois à l’origine de nuisances sonores ou d’incivilités. Entre-temps, les choses se sont apaisées selon Robert Bourgeois. Des propriétaires ou locataires lui ont même adressé des courriers pour dire tout le bien qu’ils pensaient de l’Espace.

« Quoi qu’il en soit, où que vous mettiez les sans-abri, personne n’en veut ! » Thibault Bouvier

Toujours en litige

Philippe Noël ajoute qu’il n’a jamais mal pris le fait que l’Espace Dignité s’installe à Jambes plutôt qu’au n°4 de la rue Saint-Nicolas.

Ce qui a toutefois interpellé à l’époque d’une façon générale, c’est que le "voisin" d’en face (Thibault Bouvier, avocat et propriétaire de l’hôtel Les Tanneurs et de L’Espièglerie) ait proposé les locaux de la rue Mazy (dont il est propriétaire aussi) alors que le bâtiment ne permettait a priori pas ce type d’activité.

Comme Philippe Noël et le bourgmestre Maxime Prévot le rappellent, le lieu, situé dans un quartier résidentiel, n’était pas prévu pour un accueil de jour. Un dossier est toujours entre les mains de la Justice pour infraction urbanistique.

De bureaux au départ, tout a été transformé afin que les différents services de l’Espace Dignité s’y développent. Des cloisons ont été installées, de même que des douches, une cuisine, etc. Thibault Bouvier est sûr d’être dans son bon droit. "Le permis d’urbanisme tel qu’il est établi nous autorise à effectuer cette activité à Jambes, garantit-il. Une procédure en référé avait été intentée par d’autres copropriétaires contre nous et on a obtenu gain de cause. On agit donc en toute légalité." Mais désormais, c’est à la Ville qu’il aura affaire. "Ce sera examiné le 22 mars 2023 au tribunal de première instance de Namur, annonce-t-il. On maintient fermement notre position à l’égard de la Ville. Actuellement, ce sont toujours des bureaux à 95% rue Mazy. Ce n’est pas parce qu’il y a deux douches et deux machines à laver que l’affectation change. Sauf que les personnes qui y entrent sont défavorisées. La loi ne fait pas de différence entre un fonctionnaire qui a un bon faciès et quelqu’un qui a une position sociale plus discutable. Ceci dit, si on avait fait un club de bourgeois plutôt que de SDF, personne n’aurait rien trouvé à redire."

Quatre lieux proposés

Pour faire taire les mauvaises langues sur le choix de la rue Mazy plutôt que la rue Saint-Nicolas, l’avocat expose que 4 endroits avaient été proposés par Robert Bourgeois et lui: "on avait évoqué un lieu derrière la gare mais comme il y avait déjà l’abri de nuit, le Resto du cœur, et que le quartier était plus défavorisé, ça ne servait à rien d’accentuer la pauvreté et de créer un ghetto ; rue Saint-Nicolas, c’était pareil ; ensuite, il y avait la rue Henri-Lemaître mais dans ce quartier plus bourgeois, le tollé aurait été dix fois pire ; à Jambes, c’était l’idéal car c’est un lieu de plain-pied, facilement accessible avec l’Enjambée et avec un parc en face. Les locaux étaient prêts à l’emploi et confortables, sans faire ghetto. Quoi qu’il en soit, où que vous mettiez les sans-abri, personne n’en veut." Pour Philippe Noël, la disparition de l’Espace Dignité serait "un mauvais signal". Il ne voit pas d’inconvénient au maintien de l’activité, mais dans un lieu plus approprié.

Il signale que ce n’est pas le seul accueil de jour à Namur. Il y a entre autres la Maison Croix-Rouge, Li p’tite buweye, La main tendue, le Resto du cœur, Li vi clotchi ou encore le Centre de service social.

L’Espace Dignité déplacé rue de Dave ?

Des bénéficiaires à table, dans les locaux jambois. ©EDA

Du 15 au 29 juin de cette année, une enquête publique a eu lieu à propos d’une demande de permis pour la transformation d’une villa en vue d’y déplacer l’Espace Dignité. Le projet a été recalé et est actuellement revu.

La demande de permis émanait du généreux donateur du million€ et concernait un bâtiment de la rue de Dave, à Jambes, qui devait être transformé et aménagé pour un accueil de jour avec entre autres un lavoir et un espace polyvalent. Le projet a été considéré comme trop dense pour la parcelle concernée et des discussions sont en cours pour voir les modifications qui peuvent y être apportées, indique-t-on à l’échevinat de l’Urbanisme de Stéphanie Scailquin.

"Plusieurs éléments comme la forte augmentation des prix des matériaux font que le propriétaire (le donateur) a dû revoir le projet à la baisse. On revient au point de départ, détaille de son côté Robert Bourgeois. Il faut notamment remettre la villa en conformité. Pour ne plus avoir les problèmes que nous avons eus pour la rue Mazy, une demande d’affectation différente a été demandée puisque c’est une maison unifamiliale au départ et qu’elle aura un objectif communautaire."

Il espère que le dossier pourra être réintroduit au plus vite auprès du service urbanisme pour pouvoir commencer les travaux sur de bonnes bases. "Le donateur nous avait promis que nous pourrions nous y établir. C’est donc toujours d’actualité et il a le budget pour réaliser les travaux", conclut-il.