Aucun autre véhicule en cause n’étant visible dans les environs, l’enquête devra déterminer les causes de cet accident matinal. Les pompiers du poste de Namur de la zone Nage se sont rendus sur place avec une autopompe et une ambulance, sous les ordres du capitaine d’Aquino. Un véhicule de balisage a également rejoint les lieux de l’accident afin de réguler la circulation.

Les occupants de l’ Opel, bien que ne présentant heureusement pas de blessures, ont été pris en charge par l’ambulance namuroise.