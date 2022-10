Pendant que Cédric Fauré dispense sa deuxième semaine d’entraînement après la défaite à La Louvière, les réunions et annonces se suivent au sujet du futur stade l’Union Namur, sommée de quitter les Bas-Prés à la fin de la saison. Le stade Adeps de Jambes semble de plus en plus la solution définitive car le projet de bâtir un nouveau stade au Sart-Hulet (ancien site militaire d’entraînement du Génie) a déjà du plomb dans l’aile. Une réunion chez la ministre des sports Valérie Glatigny (MR - Fédération Wallonie-Bruxelles) a confirmé cette semaine ce que le ministre Dolimont (MR - Région) avait laissé entendre la semaine dernière: ce n’est budgétairement plus possible de racheter le site jambois à la Défense nationale, comme l’avait pourtant initié le ministre Crucke à l’époque.

Meux

L’ambiance était évidemment au beau fixe mardi, à l’entraînement, après le succès en déplacement à Stockay. "C’est évidemment beaucoup plus sympa de s’entraîner après une victoire, surtout lorsqu’on s’est arraché sur le terrain pour rentrer avec les trois points, commente Laurent Gomez. Il y avait plus d’entrain, plus de plaisir. Dans ces moments-là, on râle moins pour des détails (rires)."

Le coach pourra compter, dimanche face à Dison, sur le retour de Kinif, Moors, Coquelle et Deart Bajraktari. Ce qui ne signifie pas pour autant que les titulaires habituels retrouveront leur place. "Je n’oublie évidemment pas que, dimanche, les joueurs en place ont tout donné." En revanche, Laurent Gomez devra composer sans l’homme en forme à Meux, Johan Paquet. L’ailier a annoncé, depuis longtemps, qu’il ne serait pas disponible ce week-end. "Nous avons des solutions. Je ne m’inquiète pas."