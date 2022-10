Namur: Janine Godinas, 81 ans, sur la scène du Cabaret de Julia

"Je veux faire du théâtre depuis que je suis toute petite", nous confie celle qui a vécu son enfance à Anseremme, dans une famille modeste, auprès de son papa comptable et de sa maman qui faisait les ménages. "Papa ne voulait pas que je devienne comédienne mais infirmière, alors je suis partie…. On s’est réconcilié après", ajoute-elle avec un sourire. De la comédie, elle a commencé à en apprendre quelques ficelles au sein de l’académie de Dinant avant de poursuivre au conservatoire de Namur où on lui a conseillé de se diriger vers celui de Bruxelles. Ce qu’elle fit alors qu’elle n’avait pas encore 18 ans.

"Je suis arrivée seule avec ma valise dans la capitale, sans argent. J’ai trouvé une petite mansarde que je pouvais occuper contre un peu de ménage… La propriétaire était aussi une artiste et je crois qu’elle était sensible à ma situation, si bien que la tâche n’était pas trop lourde…"

Au conservatoire, on lui reprochera ses absences fréquentes car il fallait qu’elle assure des petits boulots pour vivre.

Sa formation une fois terminée, c’est au théâtre de l’enfance – dirigé par l’emblématique José Géal Toone – qu’elle a obtenu son premier contrat professionnel.

Pas une jeune première…

En un peu plus de 60 ans, Janine n’a jamais cessé, passant notamment par le théâtre des Galeries ou effectuant aussi, lors d’un séjour en France, quelques prestations pour le cinéma (même si elle avoue que ce n’est pas son truc…).

"Finalement, j’ai eu beaucoup de chance de n’avoir jamais dû jouer les jeunes premières car mon physique ne convenait pas, ajoute-elle. J’ai très vite assumé des rôles de femmes mûres, c’est ce qui m’a sans doute permis de ne jamais connaître d’interruption dans mon métier…"

Et si Janine parle de métier, c’est parce qu’elle considère que jouer la comédie est un travail, au même titre que n’importe quel autre. Elle n’en tire pas de vanité particulière estimant que chaque boulot se veut respectable. À 81 ans, elle nous confie vouer une véritable admiration pour les circassiens dont elle a découvert le travail ardu grâce à l’univers du cirque, qu’ici, une vieille dame nous amène à découvrir à travers ses souvenirs d’enfance.

