Les « tribulations » de Philippe Lambillon, le bourlingueur: « ma survie relève d’une chance incroyable »

Un an après le clap de fin des Carnets du bourlingueur, émission culte de la RTBF créée en 1991, cet intarissable aventurier rassemble quelques-uns de ses souvenirs en un recueil intitulé Au Hasard des Pistes: les Tribulations d’un Bourlingueur aux Éditions Luc Pire. En résulte une dizaine de récits de voyage, vécus dans plusieurs pays, que le journaliste namurois décrit avec beaucoup d’humour et d’autodérision. Il sera en effet difficile de ne pas esquisser un sourire dès que l’auteur évoque notamment une cérémonie funéraire, au Sénégal, animée par des sorciers pétomanes. Sans oublier des aborigènes australiens qui concourent au titre de The Dick of the Month (NDLR: la b*te du mois). Preuve que l’Indiana Jones belge n’a pas fini de nous surprendre ! Interview.

Philippe, un an après l’arrêt de votre émission, vous sortez ce livre. Pourquoi le moment était-il opportun ?

Depuis l’âge de 18 ans, je tiens des carnets de route que je n’avais jamais eu l’occasion ni l’envie de retranscrire. Disposant dorénavant d’un peu plus de temps, j’ai commencé à réfléchir à ce projet, durant la pandémie, avant de rassembler des notes et d’entamer la rédaction qui fut très spontanée. Je crois aussi que ce sont les dizaines de milliers de photos et les centaines d’heures de films, issues des périples à l’étranger, qui m’ont incité à entamer ce livre. Après 500 émissions réalisées en 30 ans à la RTBF, il était temps de passer à autre chose.

Votre recueil regorge de scènes drôles qui, aussi invraisemblable soit-il, sont authentiques…

Bien que les récits soient presque construits comme un scénario de film, ce sont des situations que j’ai réellement vécues. Hormis un ou deux personnages que j’ai inventés pour rendre l’histoire plus amusante, la partie enjolivée reste très minime. Je reconnais aussi avoir délocalisé certaines scènes pour qu’il y ait une continuité dans l’histoire. Et comme il me fallait un fil conducteur, chaque voyage se déroule avec un chauffeur, à l’image de Momo qui existe vraiment.

À travers cette publication, s’agit-il d’inciter les lecteurs à vivre des aventures aussi folles que les vôtres ?

En réalité, je n’ai jamais rédigé un article ou réalisé un film pour pousser les gens à voyager. Il s’agit principalement de montrer des régions du monde que les touristes normaux ont très peu de chance de côtoyer. Je conseille d’ailleurs toujours, à ceux qui souhaitent découvrir un pays, de ne pas passer par une agence et d’effectuer des recherches sur place par eux-mêmes. De cette façon, vous finirez bien par trouver des personnes qui vous guideront vers des Aborigènes ou des Pygmées ayant encore des traditions. Par souci que ces communautés restent en paix, je veille toutefois à ne jamais communiquer les lieux où ils résident.

Sous la casquette du bourlingueur, vous avez survécu à des situations parfois périlleuses. Quel est votre secret pour rester vivant ?

Ma survie relève surtout d’une chance incroyable que j’ai toujours eue face à des animaux ou des gens dangereux. Lorsqu’il y a un risque, j’ai aussi tendance à désarçonner les personnes qui pourraient m’agresser ou me voler. Cette façon d’aller toujours de l’avant m’a chaque fois aidé. Malgré les problèmes de santé parfois subis (NDLR: hernie discale, malaria, douleurs aux vertèbres…), je n’ai jamais annulé un tournage ou été contraint d’arrêter de travailler. Dès que j’arrive à destination et crie « moteur », j’oublie tous mes tracas. C’est miraculeux !

Ce qui s’apparente presque à un miracle, c’est le succès ininterrompu des Carnets du Bourlingueur durant trente ans. Comment expliquer cette longévité record ?

Je crois que c’est lié au côté décalé de l’émission. Personne n’avait encore mis en scène un présentateur qui s’ampute d’une main ou d’une jambe avant de revenir en entier la semaine suivante. L’émission rapportait beaucoup de parts d’audience avec un budget parfois 150 fois moindre que les autres programmes du PAF (NDLR. paysage audiovisuel français). Je me contentais de dormir chez l’habitant et nous n’étions que trois routards au sein de l’équipe. En ne disposant que d’une seule caméra et d’un preneur de son, notre groupe parvenait à produire des images qu’une grande équipe de télévision ne pouvait obtenir.

Quelle est votre plus grande satisfaction au terme de cette aventure télé ?

Ma plus grande fierté, c’est de rencontrer, lors de séances de dédicace, des enfants avec leurs parents ou grands-parents qui m’ont tous découvert avec Les Carnets du Bourlingueur. Quand cette situation se présente, je me dis que la boucle est bouclée… j’ai obtenu tout ce que quelqu’un pouvait espérer.