Et quand il demande la pièce aux personnes de passage, il ne le fait pas spécialement en chantant une douce mélodie.

Une dame a d’ailleurs été victime de sa débordante agressivité. Ludovic l’interpelle, lui disant que c’est urgent pour lui d’avoir un peu d’argent: il doit manger. La dame lui fait comprendre qu’elle n’a pas de monnaie sur elle. Et cela a le don d’énerver prodigieusement le trentenaire.

"Le premier qui me refuse encore de me donner de l’argent, je vais le planter", hurle-t-il dans le parking du supermarché.

Il s’en va et revient rapidement, un couteau à la main. Là, il va commencer à menacer la cliente, faisant mine de passer le couteau sous la gorge. On en restera là mais la dame aura probablement connu la peur de sa vie. Toute la scène aura été filmée par les caméras de surveillance. "Je sais pas, je me souviens pas", soufflera le prévenu, comme seul commentaire.

Ludovic sera interpellé et rapidement relâché. Mais quelques jours plus tard, il remet ça dans le centre de Namur. Dans la rue de l’Ouvrage, il s’en prend à quelques jeunes gens attablés devant un bistrot. Le patron de l’établissement va alors s’en mêler. Ludovic est surexcité: il a l’impression que tout le monde se moque de lui. Il va à nouveau se montrer menaçant, armé cette fois d’un cutter. L’objet, les policiers le retrouveront dans le sac du prévenu, suite à son arrestation.

Accro à l’héroïne

"Ce sont des faits d’une extrême gravité, commis pour une raison futile", souligne Barbara Marganne, pour le procureur du roi. Ludovic a aussi accumulé quelques casseroles judiciaires avec des condamnations pour des faits de coups, de harcèlement… Le ministère public requiert une peine de trois ans mais laisse la porte ouverte à une mesure de sursis.

Ludovic a choisi de se défendre seul. Il a déjà subi un mois de détention préventive et il fait aussi comprendre qu’il tente réellement de régler son addiction à l’héroïne, notamment par un sevrage à la méthadone. Mais le chemin sera long. Une première étape, importante, est programmée le 28 novembre, date du prononcé de son jugement.