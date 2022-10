Hypothétique stade de Namur: le site du Sart-Hulet, sinon rien

Le bourgmestre sait aussi que le club est toujours désireux, d’ici l’horizon de 10 ans, de disposer d’un stade qui lui est propre. "Cela fait 15 ans que l’idée revient comme une ritournelle avec chaque fois des interlocuteurs différents et des potentiels investisseurs qui ne concrétisent jamais rien de sérieux. Et puis si un jour cela pouvait se faire, viendrait la question du site ? Il n’y a pas énormément de possibilités, il faut au minimum deux ou trois hectares et surtout, que cela soit conforme au plan de secteur. On ne peut pas construire au milieu de terres agricoles. Je ne vois qu’un endroit, depuis que le gouvernement wallon a condamné le Planet Bike dans son arbitrage budgétaire: le site du Génie au Sart-Hulet, un terrain d’une grande superficie, conforme au plan de secteur vu qu’il est situé en zone bleue. C’est le site le plus crédible. Mais ce qui n’est pas crédible, à ce stade, ce qu’il y ait un financement pour le faire. La Ville n’a pas l’argent. Et puis c’est un commentaire personnel mais avant de vouloir à tout prix trouver des millions pour construire une infrastructure nouvelle, le club devrait d’abord se professionnaliser au niveau de sa gestion. Le club a besoin de stabilité. Je n’ai pas assez d’une main pour compter les différents présidents."

Pour rappel, le produit de la vente du stade des Bas-Prés (485 000 €) ira au bénéfice de l’Union Namur mais uniquement pour l’aménagement du site de Jambes. Et si le club décidait de ne pas puiser dans cette enveloppe, le montant de la transaction serait alors thésaurisé dans l’attente d’une solution pérenne. Au Génie ?