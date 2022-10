Namur | Zafi Cycles, le vélo qui réinvente le cadre au KIKK Market

Simon Malvaux, fondateur de Zafi Cycles à Limal (Wavre), n’a pas l’ambition de réinventer la roue. Mais plutôt de questionner le cadre de fabrication des vélos qui occupent les pistes cyclables belges. "On s’est rendu compte que nos vélos sont fabriqués avec des matériaux qui viennent de loin. On s’est donc posé la question, est-ce que nous en Belgique on ne possède pas des matériaux de qualité qui pourraient être utilisés pour fabriquer localement des cadres de vélos ?" entame le cycliste wavrien. À défaut d’aluminium et de carbone, Simon Malvaux s’est orienté vers les forêts wallonnes pour construire ses vélos Zafi. Et plus précisément, vers le frêne de la forêt de Soignes et les noyers de Florennes. "Le premier a l’avantage d’être solide et léger. Avant, on fabriquait des skis en frêne. Tandis que le noyer est un bois noble qui servait à faire des crosses de fusil. Mais on l’a aussi choisi pour son esthétique, sa couleur foncée."