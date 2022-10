Namur | Cinq œuvres à ne pas manquer pour une journée en famille au KIKK Festival

Et si on prenait le temps de se rassembler pour partager des émotions communes, et plus encore, pour une journée en famille à la découverte des œuvres du KIKK In Town, le parcours d’art urbain grand public du festival ? Par où commencer ? Voici 5 œuvres qui vous mèneront aux quatre coins de la capitale wallonne.

1 ATARAXIE – MAXIME HOUOT

Installée à l’Institut Saint-Louis, l’œuvre de l’artiste français Maxime Houot sera présentée pour la première fois en Europe. Avec ce show laser monumental d’une quinzaine de minutes baptisé Ataraxie, signifiant "paix de l’esprit", l’artiste invite à s’interroger sur cette quiétude dans un monde post-pandémique sujet à de nombreux changements.

2 ANOUK KRUITHOF – UNIVERSAL TONGUE

Ambiance discothèque dans la salle de spectacle des sœurs Notre-Dame. L’artiste néerlandaise Anouk Kruithof y présentera son Unviersal Tongue. Ou quand les déhanchés se muent en langage universel. Cette œuvre est le fruit d’un long travail mené avec une cinquantaine de chercheurs à travers le monde. Ensemble, ils ont compilé des milliers de vidéos diffusées sur Internet et présentant quelque 1 000 styles de danse différents. 32 heures de séquences ont finalement été regroupées et sont diffusées sur 8 écrans. De quoi donner l’envie de bouger.

3 Orange – Éternelle Notre-Dame

Imaginez-vous parcourir les 850 ans d’histoire de Notre-Dame de Paris, partir à la rencontre des personnages illustres qui ont marqué son histoire ou encore déambuler dans les rues de la Ville Lumière, le tout depuis le chœur de la Nef. Casque de réalité virtuelle sur la tête et sac à dos sensoriel sur les épaules, vivez cette expérience immersive qui vous tend les bras. Éternelle Notre-Dame, produit par Orange, sera présentée en avant-première lors du KIKK avant d’être installée dès le 5 décembre dans la cathédrale, à Paris. Immanquable !

4 Teun Vonk – The physical Mind

L’expérience proposée par Teun Vonk au Delta est à première vue bien inconfortable puisqu’il s’agit de se retrouver allongé, pressé entre deux coussins gonflables lumineux. Pourtant, de manière parfaitement contre-intuitive, les stimulations physiques ressenties sont de nature à apaiser le corps et l’esprit. Une œuvre profondément méditative.

5 Justine Emard – Supraorganism

Réinterprétation poétique et esthétique de l’agitation d’une ruche d’abeilles, l’installation de Justine Emard au Cinex promet une expérience singulière à chaque visite. Après avoir analysé l’activité d’une ruche à l’aide de capteurs, l’artiste a entraîné une intelligence artificielle désormais capable de générer des prédictions de comportement. Ces dernières animent un jeu de lumières et donnent vie à une vingtaine de sculptures robotisées qui, dans leurs mouvements, vont créer un drôle d’univers sonore. Grâce à la présence de capteurs d’ambiance, ce Supraorganism réagit également à la présence des visiteurs. Troublant.

