Namur | Avec l’AfriKIKK, c’est l’Afrique sensible et engagée qui est à l’honneur

Les belles histoires démarrent souvent autour d’une bonne bière. C’est ainsi qu’est né l’AfriKIKK, un festival dans le festival exclusivement dédié aux artistes du continent africain et issu de sa diaspora. " Gilles Bazelaire (NDLR: fondateur du festival) est venu en voyage à Dakkar et on a vite émis l’idée de collaborer ", explique Delphine Buysse, la commissaire de l’exposition, installée dans la capitale du Sénégal. Un an plus tard, le projet prenait forme. " Mais on ne voulait pas que cela soit un one shot. Il y a un vrai échange derrière ", embraye notre interlocutrice. Si le lien est renforcé au travers cette nouvelle édition du KIKK, avec notamment la soirée d’ouverture (lire ci-contre), il persiste au-delà du week-end namurois. "On fait trois événements par an. Il y a aussi des formateurs qui sont envoyés et une dizaine de formations qui sont données, cela va de l’intelligence artificielle au vidéo mapping", explique Delphine Buysse.