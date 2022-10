Venant de la rue du grand feu à Bouge, le groupe se dirigeait vers la route de Hannut.

À l’approche du rond-point, le capitaine de route a été surpris par une grosse plaque de carburant rendant la chaussée extrêmement glissante.

Il a pu heureusement contrôler sa glissade et éviter la chute. Ses compagnons de route qui suivaient n’ont pas tous eu le temps de réagir de la sorte.

Une motarde de 26 ans, Célia, n’a pu éviter la chute, et s’est retrouvée coincée sous sa machine.

Blessée à la jambe, elle a été prise en charge par une ambulance de la zone Nage et conduite à l’hôpital St Luc tout proche.

À l’heure d’écrire ces lignes, des examens de contrôle étaient toujours en cours, mais une opération n’était cependant pas exclue.

©EdA-Vincent Lorent

Les pompiers namurois appelés sur place ont eux nettoyé la route à l’aide d’un produit absorbant, non sans mal.

La police locale a fermé la route le temps des opérations de nettoyage et a procédé aux constatations d’usage. La fuite de carburant proviendrait d’un véhicule venant de la rue Ste Rita et remontant ensuite la route de Hannut. Les traces s’estompant à cet endroit et en l’absence de témoins, il sera compliqué de retrouver le fautif.

L’accident n’ayant pas eu au final de conséquences graves, la bonne humeur était toujours de mise dans le groupe d’amis, comme en attestent les photos.

©EdA-Vincent Lorent

La circulation à elle été rétablie vers 16h15.