Namur : noces publiqes en deux temps, la premières salve a mis à l'honneur 8 couples

Dimanche dernier au matin, huit couples ont rejoint, avec leur famille, la Maison des mariages, à la citadelle, où ils ont été accueillis par le conseiller communal namurois Bernard Guillitte.

Habitué à l’exercice, celui-ci a retracé le parcours de chacun des couples, émaillant son intervention d’anecdotes diverses.

Premier couple mis à l’honneur, Yvonne Bastin et Jules Mareschal se sont mariés le 14 août 1957 à Saint-Vincent. C’est en 1956, lors d’une soirée chez des amis communs, qu’ils se sont rencontrés. De leur union sont nés trois enfants qui leur ont donné huit petits-enfants.

La brillance du diamant

Cette année 2022 a également vu trois couples namurois se parer de la brillance du diamant. S’étant rencontrés, le lundi de Pentecôte 1959, lors d’un bal organisé au Cercle des Familles de Jambes, Suzanne Nélis et Ernest Babylas se sont dit oui le 23 mai 1962 à Berchem-Sainte-Agathe. Le couple a eu une fille.

Parents d’un garçon et grands-parents à trois reprises, Yvette Remacle et André Menten habitaient le même village et se connaissaient de longue date. Ils se marieront le 4 août 1962 à Mozet.

Mariés le 12 octobre 1962, à Nieuwvliet aux Pays-Bas, Suzanna Verplancke et Dieter Wernicke se sont connus, deux ans plus tôt, en fréquentant l’église protestante du boulevard d’Herbatte à Namur. Ils auront deux filles et sont, aujourd’hui, grands-parents à cinq reprises et arrière-grands-parents à deux reprises.

L’éclat de l’or

Quittant la brillance du diamant pour l’éclat de l’or, le conseiller Guillitte a terminé la première partie de ces noces publiques en mettant à l’honneur quatre couples fêtant leurs cinquante années de mariage. Parents de deux enfants, Cécile Namur et Louis Martin se sont mariés, le 31 mars 1972, à Temploux. Ils s’étaient rencontrés, en 1970, à l’occasion des noces d’or d’un oncle et d’une tante.

C’est à Cognelée, le 24 mai 1972, que Marie-Madeleine Noël et Jules Simon ont échangé leurs consentements, après s’être fréquentés durant six ans. Un garçon naîtra de leur union. Ils sont, aujourd’hui, grands-parents à deux reprises.

Troisième couple en or, Nadine Pirot et Brunot Simon se sont mariés, à Wierde, le 8 juillet 1972. Ils s’étaient rencontrés, en 1970, à la kermesse d’Andoy. Ils auront un enfant qui leur offrira le bonheur d’être les grands-parents d’un garçon et d’une fille.

C’est le 15 juillet 1972, à Wanfercée-Baulet, qu’ Anita Wauthion et Jean-Claude Parmentier ont uni leur destinée. Le couple aura une fille puis deux petits-enfants.