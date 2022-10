"On était amis jusqu’à vendredi soir", se marre Vincent Maillen, le coprésident d’Arquet, en accueillant son pote Sandro Basani, manager des équipes premières à Loyers. La réplique de ce dernier ne tarde pas. Sur le Kicker, il note déjà trois buts avant même de commencer la partie. "C’est l’avance de Loyers à l’average", rigole Sandro. Avec le même nombre de victoires mais trois buts de plus que les Vedrinois (8 buts encaissés pour les deux équipes, 26 buts marqués pour Loyers contre 23 pour Arquet), en cas de partage, c’est Loyers qui gagnera la tranche. "Je vois bien un nul 2-2", ajoute Sandro au petit jeu des pronos. "Moi, un 2-3", précise Vincent.

Originaire d’Anderlues et connu dans le foot carolo après avoir joué au Sporting ou à Marchienne notamment puis comme gardien international de futsal, Sandro a débarqué à Namur par ses études. Une Ville qu’il n’a plus quittée. "Je suis devenu Namurois il y a trente ans. J’étais sorti du monde du foot quand je dirigeais les magasins Babykid. Puis je me suis replongé dedans comme papa et j’ai découvert Loyers. J’y ai même entraîné." Après une parenthèse à l’UR Namur, Sandro est revenu aux Comognes de Loyers comme dirigeant. "Mais il habite Champion, il viendra un jour à Arquet avec moi, le titille Vincent, arrivé dans le foot par l’intermédiaire du fiston également." Le fils de Sandro a le même âge que le mien, ils ont été à l’école ensemble et ont joué deux ans dans la même équipe. "Avec son boulot dans l’événementiel, trois enfants, un footballeur, un rugbyman, et une basketteuse, Sandro a de quoi s’occuper. Vincent, deux enfants, conseiller communal et entrepreneur, aussi." Mon aîné joue en P3 et le plus jeune fait du parcours urbain. "

Le coup de foudre

Vincent et Arquet, c’est une vieille histoire. "Je m’étais inscrit en cachette car ma maman ne voulait pas que je joue. Puis on m’a mis dehors, sans doute que j’étais trop sage. Je suis ensuite entré à l’armée à St-Trond, j’ai repris un café à Namur, j’ai entamé des cours du soir. J’ai joué à Erpent…" Mille vies dans une, avant un coup de fil. "Il y a 13 ou 14 ans, Michel Lecomte m’a appelé. Il me proposait de sponsoriser le club. Je suis allé manger avec lui et ce fut le coup de foudre. Je suis entré dans le comité. Quand Philippe Brack a arrêté la présidence, c’était le bon moment pour moi, à une condition, de le faire en duo avec Michel. J’essaye d’apporter mon expérience dans la gestion et surtout, de remettre le club à la place qu’il mérite au niveau des infrastructures. On a refait le parking, des vestiaires, on va couvrir la dalle devant la buvette. Nous n’avons pas, comme à Loyers, une Miaou qui permet de nous aider."

Sandro enchaîne: "A Loyers, le club doit énormément à Guy Fontaine. Il faut se souvenir des infrastructures il y a quelques années encore. Il en a fait un super club, structuré et bien géré. S’il part demain, humainement, Loyers perdra beaucoup, mais financièrement, le club continuera d’avancer. Vincent insuffle une nouvelle dynamique à Arquet et moi à Loyers. Mais il y a tout un organigramme derrière. Si tout dépend d’un seul homme, c’est dangereux".

La D3 ? Pas une priorité

Raisonnables dans leurs ambitions, les deux hommes ne cracheraient pas sur une montée. "Former tous des gamins et ne pas les garder en l’absence d’une belle vitrine, c’est vrai, c’est souvent le reproche qu’on nous a fait, explique Vincent. Arquet en D3, ce serait l’idéal. Et la P3 en P2, pour faire la transition avec nos interprovinciaux. Mais en P1, cette saison, on a 12 joueurs formés au club et en P3, c’est 99% de jeunes de chez nous." "Si demain, on monte, on sera super content, mais ce n’est pas une priorité, embraye Sandro. Ce serait une belle manière de ponctuer la carrière au club de pas mal d’anciens. Loyers est un club installé en P1, avec une équipe dames en D2, une équipe B et des réserves, tremplin pour les gamins. Et au niveau des jeunes, Arquet est un exemple à suivre. Parfois critiquée, sans doute par jalousie, son école des jeunes est au top. Mais nous n’avons pas 320 jeunes comme eux. Parvenir à aligner une équipe dans chaque catégorie et quelques unes en provinciaux, c’est une ambition raisonnable. On y travaille, pour nos 150 jeunes, avec notre nouveau directeur technique David Akinci."

Conseiller communal pour Vincent et ancien dirigeant au club pour Sandro, comment perçoivent-ils l’UR Namur ? "Si une Ville de 100 000 habitants n’a pas de grand club, ça ne me pose pas de souci, il y a autre chose que le foot", répond en toute franchise Sandro. Vincent est plus partagé: "Namur, c’est un passé glorieux et c’est vraiment dommage qu’un club représentatif de la capitale wallonne n’a plus jamais eu une gestion appropriée. Avant, tu jouais Namur en jeunes, c’était la référence. Maintenant, il n’y a plus d’équipe…" Vincent en profite pour couper court à la rumeur: "Non, la tribune des Bas-Prés ne viendra pas chez nous. La priorité, c’est de terminer les nouveaux vestiaires (NDLR: le club a dû solliciter un subside de 25 000€ supplémentaire à la Ville), de songer à rénover le synthétique qui a déjà 10 ans et d’équiper les terrains d’éclairage Led."

Dur de sortir de la P2

Ce duel au sommet ravit en tout cas les deux amis. "C’est génial de voir deux clubs de la Ville en tête de la P1, confirme Sandro. Arquet, c’est un club complet. Je m’attendais à voir Biesme et Grand-Leez mais vu les transferts d’Arquet, je ne suis pas surpris." "C’est certain que les arrivées de Greg Martin ou Jean Mathieu nous font un bien fou, précise Vincent. Mais le plus dur, pour nous, ce fut de sortir de la P2. Denis est là depuis un moment, il aime le beau jeu et peut enfin commencer à jouer comme il veut. Et puis Loyers, c’est un club qui dégage une bonne énergie et de la convivialité" Pour Sandro, "Jeff Beguin est la personne idéale pour continuer le bon travail effectué par Michaël Desille avec des transferts qui rentrent dans le moule du club. On a 22 joueurs. Quand tout le monde est là, ce n’est pas simple pour le coach."

Et vendredi, ce ne sera pas simple pour Vincent. Retenu par sa pièce de théâtre "un petit jeu sans conséquence", l’acteur n’assistera pas au derby.

"Oui, parfois, l’agenda cale", conclut le coprésident, dans un fou rire communicatif qui résume la bonne entente qui règne entre les deux meilleurs clubs actuels de P1.