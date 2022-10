Namur | Première édition du KIKK Ta Carrière : Et si vous trouviez un job grâce au KIKK ?

Si avec son offre grand public il n’a eu de cesse d’ouvrir une fenêtre sur ce monde au plus grand nombre, les deux univers ont toutefois évolué indépendamment l’un de l’autre. Cette année, le festival innove et propose de faire tomber cette barrière au travers de KIKK Ta Carrière.

L’événement mis sur pied en partenariat avec le centre de compétence "Technocité". Il permettra à de jeunes étudiants, des chercheurs d’emplois ou encore des personnes en reconversion professionnelle, de rencontrer des entreprises belges actives dans le secteur du numérique. Et, pourquoi pas, de décrocher un emploi.

Des profils rares

"L’événement est directement né des échanges et des retours que nous avions avec les entreprises présentes sur le festival, explique Laura Latour, directrice du KIKK Festival. Beaucoup rencontrent des difficultés pour recruter dans le secteur créatif. Or, le festival attire tout un public de personnes passionnées par le sujet. Par ailleurs, nous avons à la chance à Namur de nous trouver à proximité de la haute-école Albert Jacquard et de ses nombreux étudiants…" Rappelons qu’outre un bachelier, la haute école propose depuis septembre, un master en jeu vidéo.

"Pour nous, l’objectif est double, explique Thomas Kubski, directeur Digital Strategy & Experience de Deloitte Digital, qui compte parmi les entreprises participant à cette première édition du KIKK Ta Carrière. D’une part, c’est l’occasion de trouver des talents dans un secteur de niche. Et d’autre part de pouvoir offrir des places de stage à des étudiants qui ont des idées neuves et qui n’ont pas encore été contraints par le monde de l’entreprise. Le tout en leur permettant de le découvrir, ainsi que de nouvelles manières d’utiliser leur expertise."

Implanté en Belgique depuis 2015, Deloitte Digital dispose d’un domaine d’activité assez large, allant de la stratégie digitale au développement d’expériences immersives et de plateformes Web en passant par la mise en place de solutions phygitales (allier le digital à une expérience de vente physique, NDLR). "Nous ne créons pas de jeux vidéo, mais nous développons des services pour permettre à des associations, qu’elles soient issues du secteur public ou du privé, d’avoir une expérience immersive en réalité mixte, augmentée ou virtuelle. Je pense, par exemple, à la création d’un espace dans le métavers pour le lancement d’un nouveau produit", illustre Thomas Kubski.

En ce qui concerne la réalité mixte, celle-ci est le plus souvent associée à la technologie du casque Hololens développé par Microsoft. Il s’agit de superposer une couche holographique à la réalité. Avec elle les personnes peuvent directement interagir sans avoir recours à une manette. Cette technologie est utilisée pour aider des opérateurs dans leur tâche. Ils peuvent ainsi bénéficier d’un affichage tête haute sur lequel ils trouveront toutes les instructions nécessaires au travail qu’ils doivent accomplir. "

Au cours des douze prochains mois, Deloitte Digital Experience, qui compte une centaine de membres au sein de son personnel, dont une dizaine pour le seul volet XR (consacré aux technologies immersives, NDLR), entend recruter entre cinq et dix nouveaux collaborateurs.

"Les profils que nous recherchons sont assez variés, mais nous ciblons des développeur 3D, qu’ils soient junior ou senior, ainsi que des infographistes spécialisés en modélisation 3D ou encore des designer UX3D spécialisés en design d’interaction.", conclut Thomas Kubski.

Un pitch de 8 minutes

Outre Deloitte Digital, les entreprises Benuts et The Pack, davantage actives dans le secteur des effets visuels, notamment pour l’industrie cinématographique, participeront au KIKK Ta Carrière.

"Concrètement, chacune des entreprises présentera son travail pendant 8 minutes, reprend Laura Latour. Par la suite, une séance de questions-réponses sera organisée avec les participants. Enfin, les candidats auront l’occasion d’échanger lors d’un 1 to 1 et de présenter leur CV et leur portfolio."

Infos: « Plein Ciel » de la Bourse de Namur, le 28/10 de 15 h 30 à 17 h festival@kikk.be