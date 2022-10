Naninne: la chapelle de Pierpont sauvée in extremis de la démolition (vidéo)

Ce descendant, c’est Yves de Ryckel, époux de Pierpont. Il a découvert, presque par hasard, l’existence de cette chapelle et surtout son état. Mû par une irrépressible envie de sauver ce patrimoine funéraire familial, il a entrepris de contacter les services adéquats de la ville.

"Monsieur Degueldre était tout heureux de pouvoir enfin sauver cette chapelle." Il est vrai que le responsable des cimetières namurois avait déjà contacté la famille il y a quelques années, mais sans succès. Cette fois, chacun a à cœur de sauver le bâtiment.

Les de Pierpont et de Ryckel forment une équipe particulièrement motivée pour sauver ce petit patrimoine de l’oubli… et des pelleteuses. ©Jacques Duchateau

Tout en délicatesse

Yves est venu dès le matin, avec quelques outils: des sécateurs, pinces, petites scies et une disqueuse, bien utile pour faire sauter le vieux cadenas qui scelle la porte d’entrée de cette vénérable chapelle.

Il se fait aider dans sa lourde tâche pas Jacques de Pierpont (pas le rockeur, un autre Jacques) et leurs épouses. Jacques est un expert en matière de restauration de patrimoine. Et en particulier en matière de dévégétalisation. Son parcours professionnel l’a amené aux quatre coins du monde pour sauver des bâtiments classés Unesco. Autant dire que cette chapelle de famille, il tient lui aussi à la restaurer.

Il faut opérer avec délicatesse. ©Jacques Duchateau

Mais pas question d’opérer n’importe comment. "On ne peut pas tirer sur les lierres, sinon les pierres tomberont avec et l’édifice risque de s’effondrer. Il faut y aller avec tact et parcimonie." Certains lierres sont d’ailleurs précautionneusement laissés en place. Ce sont eux qui maintiennent certaines pierres et les empêchent de tomber.

À gauche de la porte d’entrée, une colonne de soutien a disparu, quand, de l’autre côté, l’autre colonne présente des fissures impressionnantes. Les 4 coins de l’édifice sont les plus touchés par les dégradations du temps. Et de la nature. Les racines, l’eau, le gel, se sont ligués pour faire vaciller la chapelle. Il faudra avant tout la sécuriser, pour lui permettre de tenir encore deux ou trois ans en l’état. Le temps d’établir un cahier des charges, un budget. Et de réunir les fonds nécessaires à la réalisation des importants travaux.

Les racines, l’eau, le gel, se sont ligués pour faire vaciller la chapelle. ©Jacques Duchateau

Asbl et crowdfunding

Les pistes pour réunir le budget nécessaire ne sont pas nombreuses, mais les deux cousins, Yves et Jacques, ont bien quelques idées. D’abord, l’intervention du PPPW (le Petit Patrimoine Populaire Wallon) à travers un subside. Ensuite, l’élaboration d’un crowdfunding qui permettra aux habitants du village et des environs, aux amoureux du patrimoine, de participer à la restauration. Enfin la création d’une ASBL pour pérenniser la sauvegarde de l’édifice.

Au-dessus de la porte, le blason de la famille de Pierpont. ©Jacques Duchateau

Il faut savoir, aussi, que sous la chapelle, se trouve une crypte dont l’entrée a été scellée par mesure de sécurité. "Cette crypte, nous explique Yves, compterait 54 places mais beaucoup sont inoccupées." La dernière personne a avoir été inhumée là c’est Éva de Pierpont, "Tante Vava". Elle est décédée en 1978. Depuis, plus personne n’a été inhumé dans cette crypte. Éva avait deux sœurs, qui se sont mariées et qui ont été enterrées dans les caveaux de leurs époux respectifs. La branche de Pierpont de Naninne s’est donc éteinte avec elle.

Ces nombreuses places disponibles dans la crypte pourraient donc être attribuées à d’autres habitants du village, même s’ils n’ont aucun lien de parenté avec la famille de Pierpont. Pour ça, il suffit qu’ils participent à la restauration de la chapelle. D’une certaine manière, ils achèteraient ainsi leur place sous ce beau monument. Pour l’éternité.

La porte est ouverte, pour laisser la place à de nouveaux occupants. ©Jacques Duchateau

L’avis de décès de Charles de Pierpont. ©© Collection de la famille de Pierpont.

À l’intérieur, tout est à refaire

Il n’y pas que les maçonneries extérieures qui ont souffert du temps. L’intérieur de la chapelle est lui aussi en triste état. Une partie du plafond s’est effondré, les vitraux sont cassés et l’autel est endommagé. Les travaux seront importants.

Quant à la crypte, nul ne sait dans quel état elle se trouve. Il faudra pour ça démonter un mur de parpaings dressé juste derrière la petite porte latérale qui y mène. Seulement alors, les descendants de la famille de Pierpont pourront découvrir quels sont exactement leurs aïeuls inhumés là.

Restauration de la chapelle de Pierpont au cimetière de Naninne. ©Jacques Duchateau

Il faut d’abord sécuriser le bâtiment. ©Jacques Duchateau