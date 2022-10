De plus en plus de filles formées à la conduite des poids lourds à l’institut Henri Maus de Namur : au volant de son camion, la route de Kelly est toute tracée

La société évolue et ça se sent même dans les réflexions des camarades de classe masculins. "À part les toilettes différentes pour les garçons et les filles, pour le reste, c’est l’égalité totale", rappellent Anthony et ses potes, au pied du camion.

La dextérité plus que les biscotos

On le sait, le regain de vocations féminines est aussi lié aux succès d’émissions de télé comme "Reines de la Route". "Pourtant, je trouve cette émission un peu bling-bling", glisse Sylvie Oger, formatrice à Henri Maus, avec 19 ans d’expérience au volant d’un camion. "Les ongles et le brushing le matin, en prenant la route, faut aussi m’expliquer…" Mais la technologie et les conditions de travail actuelles rendent la profession bien plus attractive, pour les hommes comme pour les femmes. La question de la force physique pure peut aussi être contournée. "C’est aussi pour ça que je vais probablement privilégier les camions-bennes", explique ainsi Kelly. La dextérité prendra alors le pas sur d’énormes biscotos. "On peut aussi constater que dans la formation, les filles sont très impliquées", observe Vincent Wigny, qui assure les formations de conduite. "C’est aussi une question de maturité acquise un peu plus tôt", complète un collègue. Mais dans les classes et sur l’aire du vaste parking de l’institut Henri Maus, les garçons comme les filles sont visiblement engagés sur la bonne route.

À trois heures du matin, avec le Maxi-Cosi sur le siège convoyeur

«Les conductrices sont peut-être plus perfectionnistes», estime Sylvie Oger. ©EdA - Florent Marot

En une vingtaine d’années, les mentalités ont le temps d’évoluer. C’est aussi ce que peut constater Sylvie Oger qui a décidé de devenir conductrice de poids lourds à la fin des années nonante. "Ma famille avait une entreprise de construction métallique. Depuis toujours, j’ai donné un coup de main en transportant de la marchandise dans des remorques, en bougeant les camionnettes… Je me suis retrouvée un moment sans emploi et j’ai décidé de passer mon permis poids lourds. Je me disais que ça pourrait m’aider à trouver un job…", sourit la Florennoise. Et ça n’a pas manqué.

La Florennoise a roulé pendant près de vingt ans pour plusieurs sociétés de transport, au national mais aussi à l’international. "Mon compagnon roulait aussi. On devait donc trouver des solutions pour nos petits enfants. J’ai pu compter sur un très bon entourage, avec mes mamys mais aussi les gardiennes qui acceptaient que je leur confie notre enfant très tôt dans la journée. Je me mettais en route parfois à trois heures du matin, avec le Maxi-Cosi sur le siège du convoyeur…" Toute une organisation.

Mais une fois au volant de son camion, Sylvie a été animée par une véritable passion. "J’adorais bouger, rouler. Il y a ce sentiment de liberté sur les routes et d’indépendance. On organise sa journée, il n’y a pas de routine."

Et le regard des collègues et de autres, face à une conductrice de poids lourd ? "J’ai déjà entendu des remarques désobligeantes, le plus souvent de la part d’anciens qui disaient qu’on prenait la place des hommes, que les femmes, c’était fait pour rester aux fourneaux. Je pouvais aussi leur répondre qu’il y avait aussi des hommes coiffeurs et que ça ne posait pas de problème."

On sort pour voir les manœuvres de la conductrice

Mais au fil des ans, Sylvie Oger a surtout connu un excellent contact, aussi avec les clients. "Je pense qu’une femme se montre plus consciencieuse et perfectionniste. Il y a aussi parfois une pointe d’étonnement de voir arriver une dame au volant d’un poids lourd. Certains sont même restés sur le trottoir le temps de me voir faire la manœuvre. Quand on prouve qu’on est capable, il n’y a aucun problème."

Même la force physique n’est pas un frein, estime la Florennoise. "S’il faut charger et décharger, cela peut être difficile. Mais les techniques évoluent et cela soulage les chauffeurs. Il y a notamment des systèmes de bâchage électrique. On a parfois encore un peu le cliché du chauffeur de poids lourd, avec ses gros bras tatoués. Mais ce n’est vraiment pas nécessaire, même si je suis quand même tatouée." Et avec la pointe d’humour, ça rend le métier encore plus agréable.