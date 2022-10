Après le huis clos, le «black-out total»: vive l’UR Namur!

Namur vient de franchir une nouvelle étape dans le surréalisme de l’histoire d’un club décidément pas comme les autres. La direction, enfin plutôt son président, vient d’imposer un silence total envers la presse régionale. Dans un communiqué, le club précise: "En raison de comportements inappropriés et irrespectueux de la presse écrite locale, les membres du comité de Direction (Claude Berode, Michel Istace, Steffi Fensie, Bernard Annet et Amand Ancion) ont décidé à l’unanimité d’imposer un black-out total vis-à-vis des groupes" L’Avenir "et" Sud Info ". Cette décision s’inscrit pleinement dans le projet de l’UR, pour lui permettre à terme d’atteindre ses objectifs en travaillant dans un climat de sérénité et dans le respect de ses valeurs".