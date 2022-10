Ce jour-là, le trentenaire est de sortie, dans une boîte de la région namuroise.

Pour une raison plutôt nébuleuse, la tension sera rapidement palpable entre lui et deux autres hommes présents dans la discothèque.

Le trio se retrouve à l’extérieur et là, les coups commencent à partir. Tristan, adepte du MMA (mixed martial arts, un sport de combat), prend le dessus. Et méchamment. Il frappe ses rivaux au niveau du visage.

Et Alain, l’un d’eux, sera également sérieusement touché à la jambe: il souffrira d’une fracture qui entraînera une incapacité de quatre mois. A l’audience, l’avocat de la partie civile avait insisté sur le calvaire vécu par la victime, même plus de deux ans après les faits. "Il ressent toujours des douleurs à la jambe, il souffre d’insomnie et n’a plus de vie sociale", avait expliqué le conseil d’Alain.

À titre provisionnel, c’est un montant de 6 200 € qui était réclamé par la partie civile.

Au pénal, Tristan a été condamné, ce lundi, à une peine de travail de 250 heures ainsi qu’à une amende de 1200 €.

Une manière aussi de recadrer le trentenaire et d’éviter au maximum d’autres dérapages violents.