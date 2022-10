Namur: le collectif artistique Isolat célèbre ses 20 ans

Du 26 au 28 octobre, pas moins de neuf créations théâtrales rythmeront le festival Archipel, implanté au CCN (Centre culturel de Namur) et à la Casserole. L’occasion de découvrir des spectacles familiaux, déjà existants ou en cours de réalisation, qui illustrent la diversité du collectif Isolat, fondé vingt ans plus tôt. Un anniversaire que ses membres tenaient à célébrer de manière divertissante afin de valoriser le savoir-faire multidisciplinaire de leurs équipes. Qu’il s’agisse d’arts plastiques, de cirque ou de danse, il y en aura pour tous les goûts. "À travers cet événement, nous avons souhaité inviter tous les collaborateurs qui nous ont accompagnés durant ces deux décennies", raconte Matthieu Collard, co-fondateur d’Isolat. De quoi permettre aussi au public de retrouver la compagnie namuroise qui, face à la crise sanitaire, n’avait plus proposé d’animations de cette ampleur depuis plus d’un an.