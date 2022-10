Le roi remet un nouvel étendard aux para-commandos de Marche-les-Dames

Le roi en visite à Marche-les-Dames

Le roi s’est ensuite rendu à la chapelle du centre d’entraînement. Dans cet édifice modeste, dont l’entrée est surmontée d’un vitrail représentant Saint-Michel, le saint patron des parachutistes, le roi a inauguré un Memory Wall. "Remember them. They gave their lives in service to their country", peut-on lire sur ce monument, le premier en son genre, à rendre hommage aux 220 para-commandos ayant donné leur vie en opération, en formation ou en service. Par la suite, dans l’intimité de cette chapelle, à l’abri des caméras, Philippe a partagé quelques mots avec cinq hommes avec qui il a suivi son instruction. En effet, c’est en décembre 1982 que le roi a reçu son béret des mains du roi Baudouin.

L’après-midi s’est poursuivie au son des musiques militaires, avec le passage en revue des troupes sur l’esplanade située au pied des rochers de Marche-les-Dames. Les jeunes soldats terminant leur instruction ont ensuite reçu le fameux béret tant convoité, tandis que trois de leurs aînés se sont vu remettre une médaille honorant les dizaines d’années passées au sein du Régiment des para-commandos. Et ce, sans interruption. D’autres enfin ont pu attacher la cordelette rouge autour de leur taille. Une récompense qui vient couronner les neuf semaines de formation qu’ils ont suivies pour devenir instructeur commando, soit de véritables spécialistes du franchissement d’obstacles.

Le point d’orgue de cette cérémonie restera la remise, par le roi Philippe lui-même, d’un nouvel étendard. "Je vous ai réunis pour vous remettre cet étendard au nom de la nation", dira solennellement celui-ci. Un emblème que ces hommes ne manqueront pas de chérir. Ni d’en défendre les valeurs.