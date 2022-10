Manifestation à Namur: « À l’heure actuelle, tout le monde peut devenir pauvre » (vidéo)

Christine Mahy (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté) a mené la manifestation de lutte contre la pauvreté. ©Jacques Duchateau

La jeunesse n’est pas mieux lotie. "Plus rien n’est abordable. La crise est multiple car elle touche au logement, à l’énergie, à l’alimentaire, etc. Toutes les luttes sont liées, relève Pierre-François, étudiant et membre du Comité pour l’abolition des dettes illégitimes. On enrichit toujours les plus riches et on enfonce les plus pauvres. On veut que tout le monde puisse se sentir serein pour payer des choses de base comme manger, se loger, se chauffer… Ce qui est encore plus contradictoire, c’est qu’on fait partie des pays riches !"

"Dimanche, je suis allé apporter des couvertures à une famille de Roms qui vit dans une usine désaffectée près de la gare de Gembloux. D’un côté de la gare, il y avait le luxe et de l’autre, la misère. C’est peut-être vous ou moi qui serons touchés un jour par la précarité. À l’heure actuelle, tout le monde peut basculer dans la pauvreté !" déplore Jean-Marie Puits, pensionné et membre du collectif S13.

La classe moyenne périclite à son tour

La pauvreté s’étend à un pan plus large de la population touchant aussi la classe dite "moyenne". "La pauvreté aujourd’hui, c’est la réalité de gens qui la connaissent depuis très longtemps et qui ont peu de perspectives de voir leur situation s’améliorer mais c’est aussi celle de beaucoup de personnes qui n’ont plus d’épargne ou qui sont en train de la vider pour payer des factures d’énergie, poursuit Christine Mahy. Ce sont des personnes qui gagnent pourtant leur vie, qui sont locataires ou qui ont un crédit hypothécaire qui devient trop lourd, qui ont des factures d’énergie démesurées, qui ne savent plus mettre un sou de côté, qui sont en train de se fragiliser et d’avoir peur."

La population a voulu faire passer au monde politique qu’elle ne peut plus se satisfaire de "mesures sparadrap" et qu’elle doit avoir des droits au travers des politiques publiques qui sont menées. "Elle a droit à un logement effectif, que ça soit dans le logement public ou privé. Il faut qu’elle puisse payer son loyer sans qu’il ne soit démesuré par rapport au revenu qu’elle gagne. Elle a le droit d’accéder à l’énergie à un prix abordable."

L’écharpe de la honte

Dans les revendications portées par le RWLP et les autres, la suppression d’urgence du statut de cohabitant est notamment réclamée. "Parce qu’elles vivent sous le même toit, des personnes qui perçoivent un revenu de remplacement provenant de la sécurité sociale (pension, maladie, invalidité, chômage…) ou du CPAS reçoivent un montant moins élevé. Il faut arrêter de couper un morceau de ces revenus aux gens qui habitent solidairement, ajoute Christine Mahy. Il faut également un grand pacte logement/énergie au bénéfice du climat et du portefeuille des gens. Il n’est plus possible de parler de l’un sans évoquer l’autre. Des acteurs du climat nous ont d’ailleurs rejoints. Enfin, il faut réfléchir à la digitalisation qui est en train de creuser un fossé terrible entre les populations." Des manifestants de ce lundi seront aussi présents à la marche nationale pour le climat du 23 octobre. "Elle sera ouverte par les acteurs de la lutte contre la pauvreté et par les paysans. Ça prouve l’alliance forte qui existe entre les deux", lance-t-elle encore. La journée a aussi été marquée par le tricotage d’une "écharpe de la honte" sur la place d’Armes. "Pour exprimer le ras-le-bol des gens à qui l’on dit de mettre une écharpe ou un pull en plus et de diminuer la température. On veut qu’elle soit énorme lorsqu’on ira à la rencontre des ministres après cette journée", conclut Christine Mahy.

