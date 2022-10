La scan-car à Namur: une surpêche aux PV ?

"Je suis propriétaire du bâtiment et je tiens ce commerce depuis 15 ans. Il y a même près de vingt ans que je travaille dans le quartier. Donc, je ne suis pas de passage. Et pourtant, on me refuse toujours une carte riverain. Je suis bien évidemment prête à payer mais ça simplifierait nettement les choses", estime Michèle Blaise.

Tous les matins, peu après 7h30, la commerçante arrive à Bomel et décharge aussi des marchandises de sa voiture. En zone bleue, la voiture doit bouger après trois heures. "Mais ce n’est pas évident, parfois en plein rush", souligne Michèle. De plus, il est très difficile de retrouver une place dans le quartier.

Mais la règle était déjà la même avant l’arrivée de la scan-car… "Oui mais avec les agents de la brigade horodateur, il y avait le côté humain. Avant de dresser leur constat, ils venaient d’abord se montrer à la vitrine du commerce. On pouvait alors prendre ses dispositions." La scan-car n’a évidemment pas la même approche.

Même avec une petite auto

Son de cloche identique, un peu plus loin, au comptoir de "La Belle Époque". "Globalement, ça manque déjà de parking et on monopolise encore des places pour les trottinettes alors qu’on pourrait les installer sur la petite place", regrette Shaban Pitoku, le patron du bistrot. "Le siège de ma société est localisé ici, mon auto est une voiture de société et malgré ça, je ne peux pas non plus prétendre à une carte riverain…" Le cafetier souligne aussi la difficulté de trouver une place, au bout des trois heures. "J’ai même changé de voiture, en passant d’une grosse BMW à une petite Polo pour trouver plus facilement un espace", sourit le commerçant. L’humour cohabite avec un certain ras-le-bol. "Tout ça vient en même temps que les coups durs de nos factures énergétiques", déplorent les deux commerçants de Bomel. "Trouver une solution pour arrêter de se ramasser autant de PV, ce serait déjà une manière concrète d’aider les petits commerçants namurois", conclut Michèle Blaise.