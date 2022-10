L’Arsène Café fête ses quatre ans avec le sourire

Si le premier ouvrira les festivités ce jeudi avec un spectacle de stand-up, le deuxième proposera quant à lui une séance d’improvisation vendredi. De quoi célébrer en beauté un événement symbolique à plus d’un titre. "Dès l’ouverture de notre bar, le 11 octobre 2018, nous avions déjà proposé au public un spectacle de stand-up avec YouRire, relate Maud Rousseau, co-gérante avec Elena Biçak. Et un mois plus tard, nous avions ensuite entamé notre collaboration avec Oh My God qui fête également son dixième anniversaire ce week-end".

Lieu insolite

Bar, salle d’exposition et de spectacle: l’Arsène Café est un peu les trois à la fois ! Un cadre insolite que ses deux fondatrices ont imaginé peu après une première expérience commune dans le secteur de l’Horeca. "Au départ, nous avions souhaité y proposer un plateau d’humour car cette formule était manquante à Namur", se remémore Maud Rousseau.

Hormis des animations théâtrales ou musicales, l’originalité du café réside aussi dans ses espaces intérieurs. Qu’il s’agisse d’un salon dédié à l’art contemporain, d’un jardin d’hiver ou d’une pièce regorgeant de portraits anciens, les ambiances sont multiples. "Quand ils rentrent ici pour la première fois, les visiteurs ne savent pas toujours où ils se trouvent" s’amuse Elena Biçak. Des caractéristiques qui ont contribué à la réputation de ce lieu de plus en plus connu du centre-ville !