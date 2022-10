Namur: les échasseurs traversent la Meuse en chômage, un entraînement inédit depuis plus de 600 ans (vidéo)

Dans la grande famille des échasseurs, les enfants et les adolescents ont en effet délocalisé leur traditionnel entraînement. L’idée est signée Pascal Spailier, l’entraîneur, qui connaît bien les lieux. "J’ai habité ici pendant 20 ans. Je savais que quand les conditions le permettaient, comme le chômage, il y avait un passage à hauteur de Dave pour traverser jusqu’à l’île avec des bottes. Pas cette année. Mais sur des échasses, par contre… "

Simon, Rémi, Émilien et Liam ont triomphé d’une Meuse certes en chômage mais tout de même profonde. Leurs autres comparses, échasseurs et échasseuses, n’ont pas démérité, arrivant parfois à mi-chemin. ©Bertrand Patris/Échasseurs Namurois

Eaux origines

De là à y tester la condition de ses élèves, il n’y a qu’un (grand) pas pour un retour aux sources revigorant. Comme l’explique Bertrand Patris: "Il est quasi certain que les échasses se sont implantées à Namur lors des crues de la Meuse, de la Sambre ou du Houyoux, ruisseau aujourd’hui canalisé sous la ville. Si les premières traces écrites qu’on possède d’une joute d’échasseurs remontent à 1411, on sait que, deux ans auparavant, ont eu lieu les plus grosses inondations que Namur ait connues, emportant des morceaux de murailles même. Le lien est vite fait."

À lire aussi | Les échasseurs namurois, c’est du patrimoine… mondial ! (Vidéo)

À lire aussi | Les échasseuses : le costume de l’histoire à Namur

À lire aussi | Namur : les échasseuses ont attendu 600 ans (vidéo)

À lire aussi | Échasse d’or 2022 : Fred Gilon, la victoire présidentielle (Vidéo et photos)

Dans l’eau froide, les plus grands tâtonnent. Certains ont laissé tomber le t-shirt – donnant des frissons aux observateurs – d’autres font l’irrésistible plongeon. Les derniers s’accrochent, cherchant la bonne technique pour résister au courant, aux rochers et à l’effort. Simon Prangé, 16 ans, a réussi la traversée en deux fois: "Il faut bien observer par quelle voie on peut passer, il y a beaucoup de cailloux. Puis, il faut bien lever les pieds. "

©Benjamin Corbiaux/Échasseurs Namurois

Encore plus quand le flot vient vous taquiner les orteils, pourtant placés sur le repose-pied, le patin, à plus de 80 cm de hauteur: il ne fallait pas plus d’eau. Émilien Maatlia, 17 ans et Échasse d’argent 2021, a lui aussi relevé le défi. "Mais, à un moment, je me suis enfoncé dans la vase, j’ai dû mettre pied à terre. "

DCIM\101MEDIA\DJI_0179.JPG

Pas de quoi enliser la rage de vaincre. Même si les forces ont abandonné quelques compétiteurs. " On en a vu tomber, à la moitié, parce qu’ils étaient caisse ", témoigne Bertrand. Muscles et équilibre sont fort sollicités durant les trente mètres, à vue de nez, de la traversée. Mais une fois les repères trouvés, le turbo est enclenché. " Pour l’aller, les meilleurs ont mis quatre minutes. Mais, pour le retour, après récupération, il leur a fallu seulement deux minutes. Mais ils faisaient la course. ", officialise Bertrand qui n’a pas perdu une goutte du spectacle. Outre Simon et Émilien, Rémi Nassogne (18 ans) et Liam Corbiaux (13 ans) ont aussi vaincu le flot mosan.

©Benjamin Corbiaux/Échasseurs Namurois

Et l’idée de germer, pourquoi pas d’ici quelques années, quand cet entraînement façon bois flotté sera entré dans les mœurs, organiser un tournoi ? " En attendant, nous avons jusqu’au 16, et la fin du chômage, pour nous entraîner. " Simon et Émilien sont prêts à y retourner.