Namur : l'agriculteur était accusé d'avoir enterré des déchets

Michel, un agriculteur de la province de Namur s’opposait, le 12 septembre, à une décision du fonctionnaire sanctionnateur le condamnant. Le 14 mai 2019, un agent du Département de la Nature et des Forêts a en effet constaté que le prévenu avait comblé une dépression sur une de ses terres agricoles afin de la rendre plus pratique à travailler. Un procès-verbal pour infraction au code de l’environnement a été dressé et le fonctionnaire sanctionnateur a demandé la remise en état des lieux.