Jambes: un home « fusion » de 150 places

Après l’annonce de la construction d’un nouveau home au centre d’Eghezée, avec un transfert des " Jours Heureux " dans cinq ou six ans, c’est un nouveau projet de grande envergure qui a été présenté ce mardi matin aux membres du personnel des résidences du Clair Séjour à Salzinnes et de L’Univers, à Vedrin.

L’idée centrale est de regrouper les capacités de ces deux maisons de repos pour les concentrer sur un seul site de deux hectares, à Jambes, au croisement de la rue de l’Aurore et de la chaussée de Marche.

"Aussi bien pour le Clair Séjour que pour L’Univers , on sait qu’il y a des besoins de rénovation et même d’extension", situe Sébastien Marcq, le directeur général d’ACSOL. " Mais à Vedrin, le site est en zone inondable et on a d’ailleurs connu un épisode très difficile en juillet 2021 ", rappelle le gestionnaire. "Obtenir un nouveau permis pour une extension aurait sans doute été particulièrement compliqué, voire impossible." Or, le bâtiment central prend de l’âge et une rénovation s’imposera. Et il y a aussi un besoin d’espace sur un site déjà au bord de la saturation.

Pour le Clair Séjour, la situation est différente. "Son emplacement est idéal, au cœur de la ville (dans l’avenue Reine Astrid à Salzinnes) et c’est donc idéal pour le personnel. Mais le bâtiment lui aussi devient vieillot. Il n’y a pas suffisamment de places de parking, pas vraiment d’espaces verts…", continue Sébastien Marcq.

Il y a quelques mois, une proposition plutôt inattendue a complètement changé la donne. "La congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, installée à Jambes, a pris contact avec les Mutualités chrétiennes. Leur âge avançant, elles ont besoin d’une structure d’accueil qui puisse les accompagner dans le futur. Les Mutualités nous ont transféré cette demande, c’est notre sphère d’activité", développe le directeur général d’ACSOL.

Les Sœurs disposent d’un espace de deux hectares, répartis de part et d’autre de la rue de l’Aurore. C’est là que doivent être construites une future maison de repos capable d’accueillir 150 pensionnaires (dont les Sœurs qui le souhaiteraient) mais aussi des résidences services et une crèche. "Sur ce point, on s’intègre dans le plan Cigogne avec la volonté d’ouvrir 49 places", continue-t-on chez Accueil et Solidarité.

Pour la maison de repos, on serait aussi dans une formule plus aérée avec des gabarits “rez + 1”. "La Ville de Namur semble assez favorable à ce projet et on espère pouvoir obtenir le permis dans le courant de l’année prochaine", ajoute encore Sébastien Marcq. Les deux autres sites ne seraient pas nécessairement "abandonnés". "On peut y développer d’autres types d’accueil, notamment des résidences services", précise le directeur général. Le plan final n’est pas tracé mais le mouvement est lancé.