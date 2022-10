Flawinne: commémoration dans la cité des Gozettis

Étaient également présents le nouveau patron du 2e bataillon de commandos, le Lieutenant-Colonel (BEM) Jean-Charles Defawes, et l’échevin namurois Luc Gennart, ainsi que des représentants des associations patriotiques, des scouts flawinnois et de l’amicale des pensionnés de Flawinne. Sans oublier, bien sûr, les porte-drapeaux.

Officiant comme maître de cérémonie, Dominique Renier, la présidente du comité d’animation de Flawinne, a rappelé l’importance du souvenir. "Devant ce monument, souvenons-nous de ceux qui ne reviendront pas, de leur courage au combat, de leur sacrifice et de leur endurance face à un ennemi impitoyable. Rappelons-nous de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui ont donné leur vie. Saluons, avec une fière gratitude, ceux qui nous ont amenés à la victoire. Dans une guerre, tous les efforts atteignent la même hauteur de noblesse et tous sont consacrés au but commun. L’actualité en Ukraine nous montre, encore une fois, que rien n’est jamais acquis, et que la bêtise et l’ambition humaine peuvent toujours mettre en danger ce pour quoi nos anciens ont donné leur vie."

C’est avec un message d’espoir à destination des jeunes, la lecture de poèmes par les enfants, un dépôt de fleurs et un verre de l’amitié que la cérémonie commémorative de cette année a trouvé son épilogue.