Pour l’occasion, douze couples du cru ont été mis à l’honneur par l’échevine Stéphanie Scailquin. Officiant à la place de sa collègue de l’État civil, Charlotte Deborsu, l’édile a passé en revue les grands moments qui ont jalonné les décennies de vie commune des différents jubilaires.

Totalisant 65 années de mariage, Suzanne Peduzzi et Jacques De Puyt se sont rencontrés, en 1955, lors d’une réunion biblique. Leur mariage a eu lieu, le 5 juillet 1957, à Auderghem. Quatre enfants sont nés de leur amour. Tous deux sont, aujourd’hui, grands-parents de dix-sept petits-enfants et dix fois arrière-grands-parents.

Trois couples célébraient également leurs noces de diamant. Il s’agit de Ginette Dubois et Albert Onbelet, Ida Doneux et Baudoin Dumont, Christiane Mathieu et Jean-Pierre Deravet. Mariés le 14 juillet 1962 à Namur, les premiers se sont rencontrés, la même année, dans un petit café dansant. Ils ont eu trois enfants qui leur ont donné dix petits-enfants. Ils sont, aujourd’hui, treize fois arrière-grands-parents. Habitant le même village, le second couple s’est marié le 27 juillet 1962. Il a eu une fille qui leur a procuré la joie d’avoir deux petites-filles. C’est le 8 septembre 1962, à Jauche, que le troisième couple se mariera. Les futurs époux s’étaient rencontrés, en 1958, lors d’un mariage.

Huit couples en or

La cérémonie bougeoise a encore vu la mise à l’honneur de huit couples célébrant leurs cinquante années d’union. Mariés à Marcinelle, le 8 avril 1972, Claudine Hosselet et Jean-Claude Mantez se sont rencontrés, dans les années 60, sur les bancs de l’école. Le couple a eu trois enfants et une petite-fille. Parents de cinq enfants, Arlette Voué et Étienne Devis se sont unis, le 28 avril 1972, à Bouge. Ils sont, aujourd’hui, grands-parents à huit reprises. C’est à Namur, le 8 juillet 1972, que Chantal Michel et Pol Hanse se sont dit "oui" pour la vie. De leur union naîtront deux enfants qui leur offriront la chance d’être grands-parents à six reprises.

C’est encore à Namur, le 22 juillet 1972, qu’ Anne Guillaume et Henri-Luc Hody échangeront leurs consentements. Le couple a trois enfants et a, à ce jour, trois petits-enfants. C’est à Suarlée, le 2 septembre 1972, qu’ Anne-Marie Renier et Marcel Dupuis uniront leur destinée. Le couple donnera naissance à deux enfants qui lui offriront la joie d’avoir cinq petits-enfants.

Parents d’une fille et d’un garçon, Chantal Bourgeois et Georges Honnay se sont mariés, le 12 septembre 1972, à Noville-les-Bois. Le couple a, aujourd’hui, quatre petits-enfants.

S’étant rencontrés en 1970, lors d’une soirée à la Ferme Blanche, Marie-Madeleine Baugnet et Christian Lonez se marieront, le 16 septembre 1972, à Haillot. Le couple a deux enfants et quatre petits-enfants. Dernier couple à l’honneur, Geneviève Bouvier et Maurice Collignon se sont mariés, le 23 décembre 1972, à Bouge. Ils auront deux enfants qui leur offriront le bonheur d’être grands-parents à quatre reprises.