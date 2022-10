Le Petit Nicolas, « une enfance rêvée et poétique » qui n’oublie pas d’où elle vient pour passer à la postérité (vidéos)

C’est même moins que ça. Dans l’espace-temps de la réalisation, je pense que ça a duré cinq ans. À un rythme soutenu, puisque 222 histoires paraîtront, soit une par semaine. Rédigée, dessinée, par deux monuments de l’univers littéraire populaire.

René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, qui sont des personnages à part entière de votre dessin animé.

Nous arrivons avec une proposition extrêmement différente de tout ce qui fut fait avant, pleine de sincérité, pleine d’amour pour le personnage et les livres originaux. Nous avons voulu rester dans le respect des mots de Goscinny et des dessins de Sempé. Garder le format court des histoires était également très important pour nous: des sketches, des poèmes. Puis, l’histoire que nous racontons, c’est avant tout celle de l’amitié entre les auteurs. Deux hommes qui ont créé un personnage qui a traversé le temps.

Nous parlons beaucoup de la création dans le film, mais aussi de la biographie. Le Petit Nicolas est un petit garçon avec deux papas – nous ne sommes pas parvenus à caler la blague –. En tant que fans de l’œuvre originale, nous avons effectué tout un travail de recherche. Nous avons relu l’intégralité des nouvelles du Petit Nicolas, ce qui est quand même conséquent ! Nous nous sommes plongés dans les biographies des deux auteurs, tous les articles publiés, ce qu’ils ont publié aussi. J’ai relu une grosse partie des Lucky Luke, en background. Moi qui suis fils d’instit, je suis assez scolaire.

Avec Anne Goscinny – forcément émue parce qu’il était question de son père – et Amandine Fredon, nous avons été tout de suite émus par deux choses. Premièrement, nous avons réellement découvert René Goscinny. S’il véhiculait une image assez conservatrice, voire limite franchouillarde, c’était avant tout quelqu’un qui a grandi en Argentine, qui est passé par New York. Peut-être que l’humour régionaliste d’Astérix ne découle pas d’un conservatisme mais d’une ouverture d’esprit. On a une perception assez biaisée de l’homme.

De l’autre côté, Sempé, c’est un destin de transclasses. Il a grandi dans le plus grand dénuement pour devenir l’un des monuments du dessin d’humour. Il y avait des éléments très touchants dans leurs biographies, à l’un et à l’autre. Et ce qui était hypertouchant, qui nous a aidés à construire le film, c’est la résilience de deux mecs qui se sont un peu, même beaucoup, fait voler leur enfance.

L’un parce qu’il a perdu une bonne partie de sa famille dans la Shoah, l’autre parce que victime d’un beau-père alcoolique et abusif. Ces deux-là créeront pourtant l’enfance rêvée et poétique du Petit Nicolas, sûrement pour vivre une enfance différente de la leur et des choses qui leur étaient interdites quand ils étaient jeunes. C’est toute l’émotion que nous voulions chercher dans le film. Au-delà de cette histoire d’amitié, il y avait aussi cette question: pourquoi créer Nicolas ?

C’est un film qui en est le reflet, drôle, poétique, qui n’a pas peur de l’émotion.

Qui n’a pas peur non plus de faire sortir les effets spéciaux du crayon, en toute simplicité, apparente du moins. Il y a la magie et le pouvoir du dessin.

Oui, c’est ça, l’évocation de la joie de raconter des histoires, de dessiner. Nous avons beaucoup travaillé pour reproduire le trait de Sempé, qui est inimitable. Nous avons travaillé avec lui en amont pour y arriver.

Nous avons créé des outils numériques pour reproduire sa plume et, oui, c’est exactement ça, nous voulions donner vie à son dessin. Nous avons tout fait pour que le spectateur ait l’impression d’une feuille blanche qui prend vie, qui s’anime sous l’encre et l’aquarelle sur le bureau de Sempé. Il en va aussi de la création qui s’incarne avec Nicolas qui arrive en miniature devant eux, qui discute avec eux. L’acte est double.

C’était une grosse partie du travail de voir ce dessin fixe s’animer sous nos yeux, du noir et blanc du Petit Nicolas à la couleur. De rendre hommage à Jean-Jacques Sempé, des deux côtés. Car on parle beaucoup du Petit Nicolas, dont les séquences sont directement issues des illustrations des livres, mais nous avons aussi beaucoup travaillé sur les décors dans lesquels interviennent les auteurs, en réadaptant ce qu’avait fait Sempé plus largement, ses illustrations notamment pour les couvertures du New Yorker. En fait, cohabitent deux directions artistiques différentes, toutes deux issues de Jean-Jacques Sempé et des styles qu’il a adoptés au long de sa carrière.

Il nous a quittés le 11 août dernier, à 89 ans, mais il était bien présent dans votre processus de création ?

Oui, au moment où le film débutait, nous avons eu la chance de bosser avec lui. C’était assez génial. Durant les six premiers mois de production, nous avons mis en place avec lui le choix du style d’animation, des décors, des personnages. Parce qu’il faut toujours adapter un peu pour le cinéma et que Sempé dessine Nicolas de 150 manières différentes.

Il nous a fallu nous arrêter sur un modèle précis, pour ensuite le communiquer aux animateurs. Nous nous sommes aussi beaucoup marrés à réaliser les dessins de Goscinny et Sempé. Jean-Jacques était toujours à se trouver trop ou pas assez gros ou grand. Malheureusement, il nous a quittés dernièrement. Nous sommes aujourd’hui très fiers d’avoir pu approcher de très près ce que nous considérons comme un génie. Nous sommes tristes mais nous nous consolons en nous disant qu’il a pu voir le film avant son départ, et avant tout le monde, avant le festival de Cannes, et en faire de très beaux commentaires.

Avec, quelque part, quelque chose d’un testament ?

Complètement. Puis, il y a tout ce que nous avons mis en place à la fin du film, le côté transmission de cette œuvre qui va perdurer même quand ses auteurs seront morts. Cette fin est encore plus émouvante, aujourd’hui.

Je lisais ces derniers jours que Bruce Willis, atteint d’une maladie qui a mis fin à sa carrière, allait revenir sur les écrans grâce à l’intelligence numérique, artificielle. Les hologrammes de stars défuntes arrivent aussi sur les scènes… Mais, au fond, le dessin n’est-il pas la manière la plus fine de convoquer ces stars, leur poésie, leur esprit ?

Le débat sur les comédiens et le virtuel commence à s’ouvrir et je n’ai pas envie d’y participer pour l’instant parce qu’il n’est pas encore abouti. Mais, c’est sûr, que pour faire revivre avec grâce et poésie des personnes disparues, le dessin et le dessin animé, spécifiquement, s’y prêtent énormément. Parce que ça permet beaucoup plus de licence, interdite je pense au cinéma en prise de vues réelles. On est tout de suite plus dans l’hommage. On n’est pas dans le biopic ou quelque chose de gravé dans le marbre, où on est obligé d’incarner, avec un vrai physique, un personnage.

Et mine de rien, en tant que monteur et désormais réalisateur, vous avez déjà quelques expériences d’adaptations au cinéma: Zombillénium, Petit vampire, Le sommet des dieux. À l’heure où l’on voit beaucoup de BD être adaptée, pas toujours de manière convaincante, en films live, vous persistez et signez, avec les équipes que vous intégrez, dans le dessin animé.

J’ai beaucoup parlé avec Alain Chabat, qui prête sa voix à René Goscinny, par rapport à son Astérix. En fait, à partir du moment où on fait un film pour les bonnes raisons, qu’on est sincère, les choses sont simples. Ce qui fait la réussite du Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre de Chabat, c’est son amour énorme pour Goscinny, et Astérix. Aujourd’hui, le message que nous voulons envoyer, c’est qu’on peut adapter les œuvres du patrimoine et créer des œuvres originales, restant extrêmement grand public, si on est sincère.

Je pense que les gens du cinéma doivent s’interroger, à partir du moment où ils s’attaquent aux grandes œuvres du patrimoine, sur les raisons qui les poussent à le faire, les conditions et le but de la démarche. Je ne suis pas un ange, je sais que le cinéma est une industrie commerciale mais, même à l’intérieur de ça, le public répond souvent très fortement à la sincérité, comme ce fut le cas pour Chabat et d’autres choses. On n’est pas obligé de transfigurer toutes ces choses qui nous appartiennent à tous dans un but strictement commercial. C’est dommage.

Y’a-t-il des adaptations de BD que vous avez aimé ?

Pas tant que ça. C’est une bonne question. Après, je vais taper dans du Jap’. Je ne peux pas passer à côté d’Akira, un des totems de ma jeunesse. Le Sin City de Robert Rodriguez aussi.

Les comics sur grand écran, ce n’est pas vraiment mon truc. Je n’ai jamais vraiment accroché aux super-héros. J’étais très content des Spiderman de Sam Raimi. Pour moi, ça aurait pu s’arrêter là. Ça se répète beaucoup. Mes enfants les voient, moi j’ai arrêté.

En tout cas, dans Le petit Nicolas, vous trouvez l’équilibre. Entre la dureté de l’histoire du côté des auteurs et la folle insouciance du Petit Nicolas. Dans le best-of des histoires courtes que vous compilez, aussi, qui tiennent la durée.

Tout est question de nuances. Ce film aurait pu être un bête film à sketches sans émotion et sans lien. Cette approche de la résilience et de l’amitié qui fait à mon sens l’intérêt du film. C’est là-dessus qu’on va chercher l’émotion.

Et, effectivement, il y a un gros contraste entre les histoires biographiques des auteurs et l’enfance rêvée, insouciante, qu’ils vivent dans les nouvelles. Cette juxtaposition des deux nous amusait beaucoup et nous permettait de relancer le rythme du film à chaque fois et de rentrer encore plus dans l’émotion. Vu que nous essayons d’éclairer, par des éléments biographiques ou des petits commentaires des auteurs, les séquences, l’incarnation des personnages des nouvelles se fait aussi par les auteurs. On reconnaît des traits de caractère, il y a une autre couche de poésie.

Avec un vrai accompagnement de la lecture, dans ce qu’on peut y trouver au premier degré, puis au second, plus profond. Le tout dans un univers qui n’est pas gavé de nouvelles technologies, a-t-on l’impression…

Pourtant, c’en est. Nous avons travaillé entièrement en numérique, avec des technologies modernes. C’est vrai, par contre, que tout le film a été entièrement dessiné à la main, à l’ancienne, si ce n’est qu’à la place du papier, les animateurs avaient des tablettes numériques. En chiffres, cela fait 120 000 à 130 000 dessins produits pour l’animation. Nous ne parlons là même pas des décors. C’est un travail énorme.

Nous avons donc pu travailler à rendre organique le numérique. Sur le trait de Sempé, en développant des outils spécifiques pour reproduire la plume, l’encre, les pleins, les déliés, mais aussi sur l’aquarelle, la texture des couleurs à l’intérieur du film. Nous avons aussi recherché les bonnes transitions, filmant des taches de peintures pour avoir ces effets de couleurs qui vont et reviennent. Nous travaillons donc avec des nouvelles technologies, tout en essayant de casser le plus possible le côté numérique de l’image.

On voit beaucoup de dessins animés 3D – Pixar est passé par là, avec succès –, vous restez dans le traditionnel.

Je pense que c’est touchant et qu’en plus, même si le cinéma grand public d’animation a viré dans la 3D, on voit un retour à l’animation 2D, dans certaines séries assez ambitieuses mais aussi dans des longs-métrages. Je ne pense pas qu’elle soit morte, contrairement à ce qui avait été annoncé à une époque, elle va revenir en force. C’est une expression artistique dans laquelle les artistes cherchent sur une surface de budget bien moindre que pour un film 3D. Il y a quand même un public pour ces films 2D. C’est ce que nous essayons de prouver.

Malheureusement, le contexte en salles n’est pas idyllique. Avec Le petit Nicolas, nous voulons dire qu’il est possible d’adapter des œuvres du patrimoine sans trop les violenter et, en même temps, que le cinéma d’animation 2D a un avenir. Il manque juste un film-référence. Pourtant, nous avons eu plein de beaux films… qui se sont fait massacrer par le Covid: Petit vampire, Calamity… Des œuvres très grand public qui n’ont pas eu le destin qu’elles méritaient.

Le petit Nicolas, c’est l’espoir de ramener des gens en salles autour d’un personnage qu’ils connaissent, d’un film 2D. Si ça peut créer un précédent pour les autres qui suivront, tant mieux.

Avec un titre incitatif, en plus: Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux.

Il correspond au film, avec ces deux mecs qui ont fait le choix conscient d’aller vers le bonheur, pour déplacer leur traumatisme et leurs peurs d’enfants pour venir à la comédie, la poésie.

Comment s’est invitée cette chanson, qu’on entend, dans une scène de comédie musicale ?

Petit à petit. Au départ, il n’y avait pas de chanson. On trouvait ça dommage. Comme pour la poésie, nous voulions rendre hommage à l’amour de Jean-Jacques Sempé pour la musique. Puis, en lisant ses biographies, je me suis aperçu qu’il parlait beaucoup de Ray Ventura. Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux est rapidement arrivé dans la discussion. Ça matché avec l’esprit feel-good que nous voulions donner à ce film qu’on va voir en famille, dont on ressort avec la patate.

Vous êtes donc deux réalisateurs. Qui fait quoi ?

Si on voulait caricaturer, on pourrait dire que, venant du montage, je me suis occupé de l’aspect narratif du film: découpage, cadre, mise en scène, les comédiens, la musique, le son. Et qu’Amandine s’est plus penchée sur la couleur, le style d’animation. Dans les faits, ce fut beaucoup plus poreux. Nous avons beaucoup travaillé en binôme, voire à quatre puisqu’il faut rajouter à cette équation le directeur de l’animation Fursy Teyssier et la directrice de l’animation Juliette Laurent, avec Ludovic Bource, le compositeur.

Avec Amandine, nous ne nous connaissions pas mais nous avons pu trouver un bon rythme.

Nous nous rencontrons donc à Namur, pour le FIFF, j’imagine que vous connaissez cette ville ?

Ah, oui, je connais Namur, parce que je suis venu y travailler plusieurs fois avec Vincent Zabus. J’ai découvert sa bande dessinée, Incroyable, pendant la conception du Petit Nicolas. Mes producteurs, quand je leur ai pitché mon envie d’en faire un film, ont tout de suite été hyperséduits. Tellement pressé, j’ai commencé à travailler avec Vincent pendant Le petit Nicolas. Nous avons transposé l’histoire de Belgique en France. Le petit héros ne rencontre pas le roi des Belges mais François Mitterrand. Jean-Louis emporté par la ferveur socialiste du début des années 80 françaises. Il va donc voir Mitterrand à l’Élysée pour lui soumettre son sujet d’exposé.

Nous avons donc beaucoup bossé avec Vincent, à distance mais également à Namur. Coup de bol, nous avons fait une partie de la production du Petit Nicolas sur l’île de la Réunion… où vit Hippolyte, le dessinateur d’Incroyable. J’ai pu profiter de la présence des deux.

Incroyable devrait donc se faire en prise de vues réelles.

Avec une sorte de suite logique à faire Incroyable après le Petit Nicolas.

Complètement. Les thématiques de l’enfance me touchent énormément, l’imagination aussi. J’aime beaucoup le fait qu’Incroyable parle de l’imagination de l’enfance dans les deux sens, positif comme négatif. Avec les frayeurs et peurs incontrôlables qui peuvent en découler. Des thématiques qui sont proches et en même temps complètement différentes. Le contexte d’Incroyable, la façon dont le gamin a grandi me touchent personnellement. C’est un super-projet que nous sommes en train de financer en ce moment. Le film pourrait se tourner l’été prochain comme jamais. C’est toujours incertain.

Prise de vues réelles, c’est nouveau pour vous. Vous n’avez fait que du dessin animé jusqu’à présent.

Mais c’est un prolongement naturel. Quand je suis arrivé sur le Petit Nicolas, la seule chose qui me faisait vraiment peur, c’était de travailler avec des comédiens. Finalement, c’est là que j’ai pris le plus de plaisir.

Un déclic ?

Je ne sais pas… mais déjà en dirigeant les enfants pour les voix, je me suis éclaté. Pourtant, c’est difficile de travailler avec des enfants, on n’a pas toujours ce qu’on veut. Puis, il y a eu Alain Chabat et Laurent Lafitte, ils ont été extrêmement généreux, sans nous prendre de haut. Donc, j’ai compris, à 42 ans, l’intérêt de créer des personnages avec des acteurs. J’ai très envie de continuer.

Justement, comment le doublage se passe-t-il ? On ne se sert que de la voix, mais les comédiens se mettent-ils en situation ?

C’est très variable. Des comédiens comme Alain et Laurent sont habitués, ils ont parfois besoin de bouger un peu mais ils sont capables de faire l’effort de projection à partir des scènes que je leur pitchais, les personnages. J’ai tenu à ce qu’on enregistre les voix avant l’animation. Souvent, c’est le contraire. Et c’est un peu triste de demander à des acteurs de venir poser leur voix sur un jeu qui a été fait par quelqu’un d’autre. Parfois, juste pour avoir des noms à mettre sur l’affiche.

C’est quand même une sous-utilisation du potentiel du comédien qu’on recrute. Là, nous avons pu faire un vrai petit tournage avec Alain et Laurent, quatre jours dans le Sud de la France. J’ai pu beaucoup leur parler du film, ils ont à leur tour évoqué des idées. Avec des choses que nous avons changées. Nous avons pu caler l’animation sur leurs voix.

Pareil avec les enfants. Leur choix était très important pour moi. Très souvent, dans l’animation, on utilise des comédiennes qui modifient leurs voix pour faire parler les enfants. Je ne voulais pas ça. Je me suis beaucoup inspiré du travail de Claude Barras sur Ma vie de courgette, hypersensible et bien joué. J’ai dû imposer cette idée parce que beaucoup trouvaient ça casse-gueule mais, au final, ça paie. Ça rajoute une sensibilité spécifique, alliée au dessin naïf de Sempé.

Jusqu’ici, vous n’aviez jamais monté que des dessins animés. Pas de live. Un choix ?

Quand je suis arrivé en âge de travailler, j’avais toujours voulu faire du cinéma d’animation, même si je ne dessine pas. Je suis Auvergnat d’origine, j’ai pas mal grandi autour du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. J’ai découvert, dans les années 90, beaucoup de courts-métrages d’animation qui m’ont bluffé. C’était le monde d’avant Internet, quand le cinéma d’animation se résumait à quelques Disney, où le cinéma japonais n’était pas encore complètement arrivé dans les salles françaises. La découverte de ces films extrêmement ambitieux, d’un point de vue narratif ou graphique, m’avait sidéré.

Dans les différentes fonctions que j’ai occupées, j’ai toujours eu ce désir de faire de l’animation. Je ne me suis pas trop posé de question et, en plus, j’ai eu de la chance. Quand je suis arrivé dans le métier, on faisait un film d’animation tous les trois ans en France. Aujourd’hui, on doit en faire dix, tous les ans. Mon désir correspondait à l’explosion du cinéma d’animation en France.

Si mon prochain projet est en prise de vues réelles, j’ai un autre à côté en animation dont je ne peux pas trop parler.

Votre collègue Furssy Teyssier planche sur une autre adaptation, lui, Melvile, adapté des romans graphiques de Romain Renard.

Superbe projet, ça aussi. C’est un film plus noir, un polar, qui s’adresse beaucoup plus aux adultes. Ce sera une histoire inédite. J’ai vu les premiers tests d’animation, ça va être fantastique. J’aimerais bien monter ce film !

Justement, c’est vrai que l’animation s’adresse aussi aux adultes !

Complètement. C’est quelque chose que nous essayons de prouver. Moi, j’ai une ADN qui est très grand public. J’aime faire du film familial. Mais il y a des combats à mener et j’y participe aussi, en montant J’ai perdu mon corps, Le sommet des dieux. Et j’espère Melvile.