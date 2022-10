Blindenbergh devrait signer

Dès le revers à Verlaine, il y a 15 jours, Olivier Defresne a senti qu’il ne ferait plus de vieux os au stade communal. Outre la défaite, le président lui reprochait son manque d’ambition : Bernard Annet ne veut pas attendre trois ans pour rejoindre la N1, il veut monter dès cette saison. « Je lui ai dit que ce serait compliqué avec le noyau actuel, explique le Biesmois. Il l’a mal pris. La semaine suivante s’est passée normalement et on a battu Waremme. Mais début de la semaine, j’ai appris que d’autres entraîneurs étaient sondés pour me remplacer. On s’est vu samedi midi pour en discuter et il m’a dit qu’il était certain qu’on ne finirait pas la saison ensemble. Je ne voulais pas continuer avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. J’ai donc pris la décision de m’en aller, tout en mettant un point d’honneur à coacher ce dimanche. Pourquoi ? Car je voulais essayer de terminer en beauté et, surtout, l’annoncer moi-même à mes joueurs. » Resté moins d’un an (11 mois) dans un club qui vise pourtant la stabilité, Olivier Defresne, champion en D3, sera vite remplacé. Selon nos informations, son successeur est déjà connu. Il s’agit de l’ancien coach de Walhain, de Léo et de Braine, le Brabançon Thierry Blindenbergh. Il pourrait déjà être présenté ce lundi aux joueurs. Th.M.