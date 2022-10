Temploux : de nouveaux confrères d'honneur intronisés

Le nouveau grand maître, Bernard Taminiaux, a intronisé au titre de compagnon et dame d’honneur de la confrérie treize confrères et une personne civile, André Gouverneur. Il s’agissait d’Alain Gilles (Ordre de Saint Vincent de Jambes), Arlette Monin (confrérie de la tarte et Pompe de Belgrade), Laurent Piet (Chevaliers d’Aulne), Christophe Vandewalle (Pèkèt et escargot Namur), Jeanne Delande (Champignons de Faulx-les-Caves), Bernard Drozdz et Michel Dehaye (Saint-Vincent de Touraine en France), Pierre Perot (Auveloise), Thierry Delmée (Herdiers d’Ardenne), Michèle Walravens (Brassicole et Gousieux de Genval), Isabelle Vermer (Joyeuses pommes de Dinant), Bernadette Gauthier (Gatte d’or d’Hublinne Hamois).