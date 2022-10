Namur : la pièce "Un Petit jeu sans conséquence" pour de bonnes oeuvres

Vingt ans après sa création, ce Petit Jeu a déjà été interprété par une ribambelle de comédiens et a même connu les honneurs de cinq victoires lors de la 17e Nuit des Molières en 2003. Sans oublier une adaptation au cinéma, l’année suivante, avec Sandrine Kiberlain et Yvan Attal dans les rôles principaux.

Pour donner vie à cette nouvelle version, cinq comédiens amateurs (Julie Bazelaire, Benoît Avalosse, Vincent Maillen, Charlotte Mathieu et François Étienne) se donneront la réplique au sein de l’église désacralisée

Fondée voici trois ans par Vincent Maillen et sa compagne Charlotte Mathieu, "La Troupe" a connu un premier succès public (1 600 spectateurs) avec le spectacle L’Heureux Elu. Le groupe théâtral a pour particularité d’œuvrer bénévolement pour de bonnes causes. "Lors de notre première pièce, nous avons versé 60% de nos bénéfices (NDLR: plus de 3 000 €) au profit des Amis d’Elisa", explique Vincent Maillen. Un joli coup de pouce à ce fonds qui veille à améliorer les conditions d’hospitalisation d’enfants malades.

Fort de ce premier essai fructueux, l’équipe a souhaité renouveler cet élan solidaire en incluant aussi le Foyer Saint-François, centre de soins palliatifs. "Nous espérons attirer 2 000 spectateurs afin d’offrir au moins 5000 € eux deux associations", précise Vincent Maillen. Une formule dîner-spectacle, en collaboration avec la Brasserie François, est également proposée à 18h30.

www.lanef.be 2, rue Saint-Nicolas, Namur.