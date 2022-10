La deuxième édition de cette journée se déroule ce dimanche 9 octobre de 10h à 18 h.

Au programme, il sera bien entendu possible de déguster d’anciennes variétés du fruit le plus consommé en Belgique. Le tout arrosé de bières à la pomme concoctées par la brasserie de la Houppe. Balade au verger, presse à jus et soirée dansants sont également au menu. Les visiteurs pourront encore s’informer dans les différents stands installés, tous au sec.

Plusieurs activités se déroulent à heures fixes: Atelier semis de pépins de pomme (pour les enfants), à 11h et 15 h 30 ; la découverte des plantes sauvages à 11 h ; une démonstration de taille d’arbres fruitiers à 14 h ; la visite du verger de la Pairelle à 15 h 30 et le concert de clôture et le bal folk avec le groupe Bastring à 17 h.

Infos: www.pompompelup.be. Ce dimanche 9 octobre de 10 à 18h au 25, rue Marcel Lecomte à Wépion