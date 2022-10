Vingt superbes bières sur la « Tchèque-liste »

C’est aussi le constat dressé par Émilien Watelet, pilier de l’équipe de "Namur, capitale de la bière". "Avant le Covid, j’ai effectué un voyage en Tchéquie, à la découverte de leurs nouvelles brasseries artisanales", situe le passionné. Et Émilien est revenu de l’Europe centrale, des étoiles plein les yeux.

"Il y a là-bas un gros renouveau depuis le milieu des années 2010", pointe le zythophile. "La Tchéquie est bien évidemment reconnue mondialement comme étant la mère patrie de la pils. Et la tradition y est toujours bien respectée: la lager reste de très haute qualité." C’est en effet à Pilsen, coquette ville à l’ouest de Prague qu’a été mis au point ce nouveau type de brassage. Avec une fermentation à basse température, cela donne une bière claire et dorée, au taux d’alcool peu élevé et à l’amertume rafraîchissante. "Mais la nouvelle génération n’hésite pas à bousculer les codes", continue Émilien Watelet. "Les brasseries émergentes proposent aussi des IPA, des stouts… Ils sont extrêmement ouverts sur le reste du monde et beaucoup développent des collaborations avec des brasseurs d’autres pays. La gamme s’est considérablement élargie et la qualité est top."

70 bières en deux jours

Pour confirmer l’info et recouper les dégustations, l’équipe de "Namur, capitale…" a fait équipe avec les spécialistes du distributeur Delsart pour une nouvelle expédition brassicole menée à la fin de l’été.

"En deux journées, on a visité onze brasseries et dégusté septante bières… On a évidemment recraché !", s’amuse Émilien Watelet. "De retour, on était tous conquis par l’idée qu’il fallait faire découvrir chez nous ces petites pépites."

Et donc le quatuor s’est dit qu’il serait stupide d’être de retour de chez les Tchèques… sans provisions.

"Et on a eu l’idée d’organiser un petit festival où l’on pourra découvrir vingt bières tchèques qui démontrent toute l’étendue du savoir-faire actuel", continue l’organisateur. Le rendez-vous est donc fixé ce vendredi et samedi (lire par ailleurs). A placer sur votre "Tchèque-list" des activités sympas à faire cette fin de semaine.

Le premier festival des bières tchèques, chez Beer, Wine and & Spirit, zoning de Suarlée, rue de l’Artisanat, ce vendredi de 14 à 22h et ce samedi, de 10 à 20 h. Entrée gratuite, dégustations payantes.