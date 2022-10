Lors de cette édition, la Fondation contre le cancer a récolté près de 41 000€. En 2019, le compteur avait atteint les 110 000€. En 2021, il était à 91 000€. le bilan 2022 est donc bien en dessous des scores habituels, mais la somme reste appréciable malgré tout.

"Nous ne sommes pas déçus: avec tout ce qui se passe actuellement, c’est normal, partage Delphine Pochet, présidente du Relais pour la vie. Mais c’est vrai qu’on a eu moins de monde que les autres années. C’est peut-être à nous de faire plus de publicité. On va essayer de remotiver les troupes."

La bise au patient

Durant 24 heures, 32 équipes et 88 battants (ainsi sont nommés les participants touchés par le cancer) ont marché ou couru pour faire avancer la recherche. Parmi eux se retrouvaient des membres du CHR Sambre et Meuse, du CHU-UCL et la clinique Sainte-Élisabeth. Aux abords de l’esplanade, chaque communauté a tenu son propre stand dont les bénéfices ont été directement reversés à la Fondation.

Le CHR rassemblait 130 inscrits dont Stéphanie, infirmière: "Des patients qui n’étaient pas prévus sont tout de même venus. Je suis fière. J’en ai vu certains au tour d’honneur des battants. On reconnaît nos patients, on se tend la main, c’est émouvant. Pour eux, voir leurs soignants participer, c’est important: ils comprennent que pour nous, que c’est plus qu’un métier. Pour travailler en oncologie, il faut beaucoup d’humanité." Lors du Relais, la frontière de la relation soignant-patient est labile. "Ici, je me permets de les embrasser. Je ne suis pas infirmière, je suis Stéphanie", dit notre interlocutrice.

À deux pas d’elle, Cathy papote avec son mari. Elle est touchée par un cancer des ovaires. "Je venais déjà avant mais depuis que je suis malade, cela a encore plus de sens de rendre visite à l’équipe qui m’encadre de manière magistrale." Toutes les trois semaines, Cathy reçoit sa chimio à l’hôpital. "C’est tellement mieux de les rencontrer sans les masques !", concède-t-elle.