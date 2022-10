Attention arnaque: fausses annonces immobilières et usurpation d’identité pour soutirer des cautions

C’est la mésaventure que raconte l’Immobilière Meusardennes en tirant la sonnette d’alarme sur Facebook. Car la petite mais plus vieille agence de Namur est à la page, avec les déboires qui peuvent en découler. "Nous avons constaté que certaines de nos annonces et leurs photos avaient été copiées et repartagées par un tiers sur la plateforme Marketplace de Facebook, explique Sébastien Lange, co-gérant de la société. Tout était similaire sauf le montant mensuel de la location, revu à la baisse, de 900 € à 600 €, par exemple."

Forcément alléchant pour le candidat locataire qui préfère passer par cette voie que par l’agence. "La personne, un faux compte, se présente alors comme la propriétaire pour rendre l’arnaque crédible. Avant de demander le paiement de la caution sur un compte bancaire, la personne invite l’intéressé à prendre contact avec nous pour une visite. "

Une dizaine de cas

C’est comme ça, grâce à la différence de prix, que l’immobilière s’est rendu compte du pot aux roses et a pu l’enrayer. "Nous avons été mis au courant d’une dizaine de cas concernant nos biens. Heureusement, personne n’a payé. Sans doute, d’autres agences en sont-elles victimes ? Nous avions eu le coup il y a quelques années. Nos biens se retrouvaient alors sur le site 2eme main. Nous n’en sommes pas les préjudiciés puisqu’ici c’est l’identité du présumé propriétaire qui est usurpée."

Et l’agent de récapituler les bonnes pratiques. "Généralement, les biens en location se retrouvent en vitrines, sur le site de l’agence ou son compte officiel sur les réseaux sociaux et les sites spécialisés (immoweb). Quand le potentiel locataire trouve son bonheur, le mieux est de prendre contact avec nous par téléphone pour convenir d’une visite, individuelle ou groupée. Après quoi, si l’intérêt est toujours présent, nous soumettons la candidature au propriétaire. Si elle est retenue, c’est seulement à ce moment qu’un contrat de bail sera rédigé et signé en agence. Rien ne doit être payé avant !"

Et si le propriétaire souhaite faire une annonce de son côté ? "Nous lui conseillons de ne pas le faire mais ça arrive quelques fois. Notre rôle est de protéger ses intérêts, d’être sévère sur les candidatures." Il n’y a en tout cas pas de clause interdisant au propriétaire de publier sur ses réseaux. "Mais il faudrait peut-être y penser."