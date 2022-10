Acides, stouts et même « NA »

1. "Ne Alcool"La bière sans alcool qui a le goût de l’IPA. "En travaillant avec des levures spécifiques qui éliminent l’alcool et utilisant des houblons particuliers, la brasserie Nachmelena est parvenue à sortir une bière NA qui a des allures d’IPA. C’est donc les arômes de houblons qui l’emportent alors que, le plus souvent avec les bières non-alcoolisées, on a plutôt des goûts maltés." Une belle carte à jouer dans un créneau en plein essor.

2. I ndian Pale Lager "C’est la parfaite combinaison entre la tradition tchèque, celle de sortir des pils (lagers) et la modernité, celle du dry-hopping (houblonnage à froid). Les Tchèques travaillent principalement avec les houblons américains, avec une belle palette d’arômes qui donneront finalement des goûts plus fruités à ces bières de type pils."

3. Wild creatures "Avec ses bières acides qui rappellent nos gueuzes, cette brasserie sort vraiment du lot. Ils passent par des fermentations mixtes et incorporent aussi des fruits locaux, principalement des cerises. On pourrait même penser qu’on est chez Tilquin."

4. STout Sibeeria "Parmi les 17 employés que compte la brasserie, on dénombre neuf nationalités. Et chacun vient un peu avec les traditions et savoir-faire de son pays. On retrouvera donc aussi des stouts bien lourds et alcoolisés, comme celui-ci à 11%. Au plus grand bonheur des amateurs du genre."