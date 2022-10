Naninne : Baby Bulle, bulle de bonheur spécialisé depuis un an

"En un an, que de changements pour lui, sourit Isabelle Rossignol, directrice et infirmière. Au début, il était très irritable à cause de son syndrome. Le fait de tourner la page d’un livre le faisait sursauter. Il était incommodé, hypersensible. Aujourd’hui, il est souriant, plus serein… et se retrouver au milieu des 150 personnes pour une inauguration, ça aurait été impossible il y a un an."

En avril dernier, ils étaient 3 bébés dans cette crèche de Naninne. À présent, elle affiche complet. "On a l’agrément pour 8 enfants mais comme ils ne sont pas tous présents à temps plein, 10 sont inscrits." Ils souffrent de handicaps ou de retards de développement, dont les causes sont parfois encore inconnues et pour lesquelles des recherches génétiques sont en cours. Avoir créé un lieu d’accueil où ils peuvent évoluer à leur rythme, c’est une belle victoire pour Isabelle Rossignol, qui avait été baladée entre l’ONE et l’AViQ pendant plusieurs années pour obtenir des subsides. Début 2022, la crèche a finalement été agréée par l’AViQ.

Maintenir l’équipe

Cet agrément avec subventionnement lui permet de couvrir les frais de personnel, de fonctionnement, et de faire payer aux parents un prix décent. De 45 € par jour au tout début, le coût est descendu à 6,89 €. "Il sera un peu indexé dès janvier 2023 mais ça restera dans les 7 €, précise-t-elle. Cette reconnaissance en tant que service d’accueil spécialisé pour jeunes (SAS’J) nous permet d’avoir un montant annuel tournant autour des 270-280 000 €."

Baby Bulle offre une approche pluridisciplinaire et personnalisée avec une équipe de spécialistes paramédicaux. Grâce à ce subside notamment, la crèche a pu augmenter son temps d’accueil. "On a élargi les horaires de travail de la kinésithérapeute, la logopède et l’ergothérapeute qui étaient à mi-temps avant. À cela se sont ajoutées une éducatrice spécialisée à temps plein et une responsable logistique (hygiène et cuisine) à mi-temps, indique la directrice. Mais pour l’an prochain, on doit trouver un budget en plus afin de maintenir le personnel qu’on a actuellement. Garder un tel encadrement est primordial pour les enfants dont on s’occupe car ils ont un grand besoin d’attention, de temps et de stimulation."

« Tellement nécessaire ! »

La crèche Baby Bulle est dotée de plusieurs espaces de jeux, d’une salle multisensorielle aux sons et lumières apaisants, d’une salle de sieste ou encore d’un petit jardin. Elle organise aussi des activités en dehors. "On est toujours en recherche de subsides complémentaires, de dons et de sponsorings, pour pouvoir offrir des activités d’éveil sensoriel. Depuis septembre, on a mis en place chaque jeudi une activité piscine à Waret-la-Chaussée."

Baby Bulle lance aussi des activités avec des poneys en partenariat avec l’ASBL Les chemains, à Bois-de-Villers. "Ce n’est pas exactement de l’hippothérapie car les enfants sont trop petits. Mais on est plusieurs au sein de l’équipe à être cavalière ou à avoir une bonne connaissance du cheval ou du poney, explique la directrice. Par groupe de 4 enfants à la fois et à raison d’une heure par semaine, on leur apprend donc à apprivoiser l’animal. Il y a de la relaxation sur des poneys, du pansage pour les plus autonomes… Progressivement ils apprennent aussi à diriger leur poney tout seul. En termes de psychomotricité, c’est chouette !"

Des projets, la directrice n’en manque pas. Endéans les 3 à 5 ans, elle aimerait déménager dans un espace plus grand, tout en restant une structure familiale. "Bien sûr, il faudrait des partenariats et d’autres moyens financiers. On pourrait même imaginer la création d’autres Baby Bulle car c’est la seule structure du genre en province de Namur. Ça demande du temps et de l’énergie mais c’est tellement nécessaire vu le manque de places d’accueil pour les 0-6 ans ! Quand je regarde dans le rétroviseur, je suis contente du chemin parcouru et de m’être battue pour y arriver. Voir les enfants qui évoluent au quotidien, leur sourire et l’apaisement des familles, c’est très gratifiant", conclut-elle.