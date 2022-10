Namur : 2e tranche de rire pour GuiHome et son festival (vidéo)

Le programme du numéro deux se voudra toujours plus dense et varié, avec 40 spectacles annoncés et pour lesquels il est déjà possible d’acheter ses billets. Trois nouveaux lieux culturels partenaires rejoignent l’aventure: le théâtre de Namur, la Nef de l’église Notre-Dame d’Harscamp et un chapiteau Place d’Armes ! "Sans doute ma plus grande fierté de cette édition", annonce l’humoriste GuiHome, initiateur et organisateur du festival.

Le tant attendu chapiteau sera le second centre névralgique du festival après le Delta. "Il en fallait bien un pour mériter le statut de festival !" plaisante l’organisation. Des activités artistiques s’y tiendront la journée à destination des familles. En fin de journée, la scène musicale laissera s’exprimer des artistes qui attendent encore d’être dévoilés.

Têtes d’affiches

Parmi les pointures de l’humour à ne surtout pas manquer, on pourra notamment assister aux performances magistrales des Français Vincent Dedienne, Arnaud Ducret et Arnaud Tsamère, tous trois bien connus du paysage audiovisuel francophone. En 2014, Dedienne présente son premier seul-en-scène S’il se passe quelque chose pour lequel il remportera le Molière de l’humour en 2017. Il viendra à Namur présenter son second spectacle Un soir de Gala. Arnaud Ducret, visage familier des comédies françaises, parlera dans son spectacle That’s life des étapes de la vie qui l’ont conduit à être l’homme qu’il est devenu. Un autoportrait librement inspiré de son entourage. Enfin, Arnaud Tsamère retracera les quatre dernières années de sa vie dans Deux mariages et un enterrement, son quatrième one-man-show. En toile de fond, une question: comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ?

Avec lui, Guihome a récemment tourné la saison 2 de la mini-série RTBF Messieurs Pipi. L’organisateur ne peut cacher sa fierté de le recevoir chez lui en mars prochain. "C’est ça la magie de notre festival, c’est de mêler les artistes émergents avec de plus grosses têtes d’affiches pour que ce festival puisse s’installer à l’échelle de la Francophonie", appuie-t-il.

Côté Belges, seront présents Pablo Andrès, Renaud Rutten mais encore PE qui ne manqueront pas de titiller les sensibilités wallonnes. Pablo Andrès fait lui aussi partie du casting de la mini-série. Pour la première fois, la Suisse sera représentée, Charles Nouveau. Son spectacle Joie de vivre se déroulera à l’ouverture du festival au Delta.

Sacha Ferra, lauréat du concours Joke une fois lancé par le festival lui-même, entrera en scène pour la première fois avec son spectacle Le plat pays dans lequel il tente de comprendre la place qu’occupe l’humour dans son pays natal. Il sera le fier ambassadeur des artistes émergents que veulent justement promouvoir les organisateurs. Cette année, les ateliers d’écriture à destination des jeunes ados seront triplés. Petit à petit, l’oiseau Namur is a Joke fait son nid.

Une affiche féminine

À Namur is a Joke, les femmes occuperont une part belle dans la programmation. Laura Felpin, actrice et humoriste française est connue pour avoir joué dans la série "Le Flambeau" de Jonathan Cohen et pour ses chroniques dans l’émission Quotidien avec Yann Barthès. Déjà présente lors de la dernière édition de Namur is a Joke, elle revient avec son spectacle Ça passe au Grand Manège le dimanche 26 mars.

À ses côtés, Véronique Gallo et sa Vie de mère, Sérine Ayari, Eva Rami, Paulette, Morgane Cardignan mais encore la liégeoise Carole Matagne et Amandine Elsen.