Au FIFF, Renaud Rutten et Sylvestre Sbille braquent la vraie vie, Grands Seigneurs mais pas saigneurs! (interview & vidéo)

Sylvestre: Très bien. Ce film se retrouvait au Caméo, dans la salle de cinéma où j’ai vu tant d’autres films. Même si nous avons eu des interviews pendant la projection, nous avons pu regarder une partie du film et voir comment le public réagissait. Ça sentait bon.

Cela fait bien longtemps que vous deviez collaborer tous les deux. En 2014, Renaud devait être le rôle principal de votre premier film, Je te survivrai, Sylvestre. Ça ne s’est pas fait.

Renaud: La veille du premier jour de tournage, je me suis explosé les deux genoux, bien comme il faut. J’avais les deux tendons rotuliens sectionnés. Le chirurgien qui m’opère me dit que je ne remarcherai jamais. Je ne suis pas bien évidemment. L’équipe de Sylvestre fait donc appel à Jonathan Zaccaï pour me remplacer. De mon côté, j’ai passé un an sans sortir de mon lit, et un an en chaise roulante. Aujourd’hui, je remarche normalement. Sylvestre et moi nous étions ratés, alors qu’il avait vraiment écrit ce rôle pour moi, nous avions répété. Dix ans plus tard, je râlais d’être passé à côté de ça. Je lui ai dit: écrivons quelque chose à nous deux.

Sylvestre: Il faut dire que le producteur donnait à Renaud des nouvelles de ce film qu’il n’avait pas réalisé. C’était un peu rude pour lui. Moi, je m’étais retrouvé le bec dans l’eau du jour au lendemain. J’ai eu de la chance et suis très content d’avoir pu rebondir, in extremis, avec l’arrivée de Jonathan Zaccaï. Renaud, par la suite, a fait un spectacle de sa mésaventure, avec Ça me fait une belle jambe.

D’où l’idée de repartir de plus belle dans une nouvelle aventure ?

Renaud: Comme je suis visétois à la base, j’avais vu passer ce fait divers: un homme dont le crédit avait été refusé, alors qu’il avait déjà fait tous les achats, était retourné trouver le banquier, et l’avait abattu, comme sa femme. C’était assez noir et violent, mais je suis parti du même principe. Mon personnage, Roger, n’est pas un débile mais c’est un mec de la terre. Pour lui, c’est le banquier, Monsieur Durieux, qui a l’argent. Jusqu’à ce que l’autre lui explique que ce n’est pas son pognon, que lui aussi a des dettes… En attendant, dans la tête de Roger, c’est le banquier qui a le pognon et s’il lui refuse son crédit, il va le kidnapper.

Sylvestre: Durieux a une vie horrible, sa famille est partie, il peut changer de localisation toutes les trois semaines et se retrouver à l’autre bout de la Belgique. De l’autre côté, Roger est dans une semi-précarité. Il est dans le métier des arts, avec des bonnes et des très mauvaises périodes, on s’y habitue. Il y a des moments de systèmes D. Et, au-dessus, il y a la pression sociale.

Voyez le travail du duo Stéphane Brizé – Vincent Lindon. Brisé l’a mis dans la peau d’un syndicaliste, d’un vigile de supermarché puis d’un patron à la tête d’une usine de 500 personnes dont on lui ordonne d’en virer 58. On se rend alors compte que sa position n’est pas forcément meilleure que celle de celui qui est tout en bas de la hiérarchie. Ça peut le tuer, il peut développer un cancer. Il faut survivre à la pression. L’Homme a inventé un système qui fonctionne, procure un certain confort. Avec la fierté qu’on en a en se disant que nous sommes les chefs du monde. Sauf que depuis, la crise climatique a tout de même remis les pendules à l’heure.

Et voilà comment un journaliste signant dans L’Écho, vous Sylvestre, se retrouve à faire un film de braquage.

Sylvestre: Je me suis toujours investi dans des sujets comme l’enfermement, le changement de société, l’attrait de valeurs correspondant moins à la réussite sociale et financière que nous propose le capitalisme.

Je suis très content de travailler pour l’Écho, qui possède un lectorat sans doute plus aisé que la moyenne et ayant un plus fort accès à la culture. Et c’est, par conséquent, gai de pouvoir travailler sur des thèmes très à gauche dans un journal qui a la réputation d’être très à droite – alors que le lectorat est très varié. Je n’ai jamais été censuré dans mon approche. Récemment, nous avons fait une page sur la Palme d’Or, Sans filtre, qui ressecoue le cocotier en attirant le regard sur le sort des riches qui, tant ils ne savent plus rien faire, deviendront un poids pour la société.

C’est vrai que vous aimez travailler sur l’enfermement, l’isolement, c’était déjà le cas dans votre précédent long-métrage, quand votre héros était prisonnier au fond d’un puis.

Sylvestre: Et même plus loin. Mon premier roman racontant le sort de protagonistes coinçés dans un train pour Auschwitz. Mon deuxième se passait au sein d’une forteresse. Mon premier court parlait aussi d’enfermement. Pour Arte, j’ai aussi réalisé un documentaire sur une île écossaise, où les vents sont les plus rapides du pays et où les habitants vivent en autarcie avec les oiseaux. Pour des raisons intimes que je n’analyse pas totalement, j’aime écrire, mettre en image des situations extrêmes, de survie. Pour amener d’autres valeurs que celles de la position sociale, de l’humour, de la séduction, de la beauté. C’est sur des terrains comme ça qu’on déshabille notre monde qui se prend trop la tête. Qu’on trouve des valeurs qui n’ont plus de valeurs: comme ce banquier enchaîné campé par Damien Gillard. Tandis que celui qui l’a kidnappé lui prépare des bons petits plats et lui propose de jouer au Scrabble. C’est là qu’on trouve ce pourquoi on est sur terre.

Le Septième Art aime bien les braquages. Il y a quelques années, il y a eu une ribambelle de films intitulés Braquage… à l’anglaise,… à l’italienne,… à l’africaine. Ici, ce braquage à la belge, à la liégeoise même, est très différent.

Renaud: L’intérêt du film, c’est que ça foire ! La somme des échecs de ces deux gars-là, qui n’ont rien en commun, rien à foutre ensemble, arrive à de l’amitié. Chacun a des valeurs que l’autre ne connaît pas. Le fait de découvrir d’autres valeurs est toujours intéressant.

Sylvestre: Et pourtant, au départ, ce film était voulu pour être beaucoup plus un hommage aux films de casse. C’est notre monteur namurois, Philippe Bourgueil, qui a enlevé l’esprit comédie à gags pour trouver quelque chose de plus riche. Notre projet initial était peut-être trop appuyé, on y voyait les personnages regarder des films cultes avec Bronson et Delon. Ils se surnommaient d’ailleurs Bronson et Delon. Ils apprenaient à manier des outils compliqués pour creuser un tunnel jusqu’à la banque. Et, pendant le braquage, l’autre jouait avec une fanfare, dans l’immeuble d’à-côté, pour couvrir le bruit. Nous n’avons bien entendu pas tourné ces scènes-là.

Plus on tournait, plus on montait, plus nous nous sommes aperçus que notre vérité était dans l’intimité, l’amitié, la rencontre, plus que dans le film de casse. Il en reste des choses quand même, comme la scène dans la salle des coffres. Où cette scène dans laquelle Roger doit se faire passer pour un riche pour espérer obtenir un coffre à la banque. En mode espion, gars infiltré.

Ce sont des seigneurs, pas des saigneurs !

Sylvestre: Je voulais éviter la comédie qui soit trop déjantée. Nous devions trouver où mettre le curseur, que la drôlerie ne casse pas le réalisme. Pour que le spectateur ait envie de se lâcher, d’être avec les personnages.

Le côté saigneur, nous ne l’avons pas poussé à fond. Au lieu de s’entresaigner, c’est leur destin que Roger et Michel veulent saigner.

Tous les deux, vous vous connaissez depuis longtemps ?

Renaud: Oui, alors que nous deux aussi, nous n’avons pas grand-chose à voir ensemble. Je bois du vin, lui du cidre. Il mange bio, moi j’adore les produits du terroir bien gras. Par contre, nous nous rejoignons sur une série de choses. Il a une plume que j’adore, que ce soit dans ses films ou ses romans. Il a une sensibilité, comme moi, mais qu’il exprime autrement. Ce sont des amitiés improbables. Sur papier, tu te dis que ça ne va pas aller, Messi et M’Bappé ne vont pas savoir jouer ensemble et, finalement, ils y arrivent. Je ne nous compare pas à eux, parce que ce ne sont pas des mecs malins.

Duo avec Sylvestre, avec qui vous avez écrit ce film. Duo aussi avec Damien Gillard qui est la deuxième tête d’affiche.

Sylvestre: C’est un gars assez secret, discret, en fait. Nous l’avons contacté et fait jouer bien avant qu’il n’explose dans le Grand Cactus et que tout le monde soit témoin de son talent énorme. C’est un ami de Renaud, qui l’a amené dans notre aventure. Dès les premières lectures, séquences dialoguées, il a accepté d’être de ce projet, fauché. Nous avons tourné avec une équipe plus réduite que sur un court bien mené.

Renaud, vous aimez les duos, en tout cas, sur scène, à l’écran.

Renaud: J’ai fait, et je fais encore, beaucoup de one-man. Il a ceci d’orgueilleusement intéressant que tous les applauses sont pour moi. Mais j’adore partager la scène. Je viens de le faire avec Jason Chicandier, Arnaud Tsamère, Jean-Marie Bigard… J’aime bien les duos, les troupes, le fait de vivre quelque chose ensemble. Ça pourrait être très sympa de faire, un jour, un film de famille, à La vérité si je mens.

Cela dit, je viens de tourner dans Les gentils des frères Ringer, qui avaient fait Pom le poulain (où Renaud Rutten avait un petit rôle), c’était un film de bande. Avec Achille Ridolfi, Isabelle De Hertogh, Tom Audenaert. C’est gai, de retrouver tous les jours les gens, où il y a une réciprocité de gentillesse.

Si je compte bien, Renaud, c’est votre premier premier rôle, après une carrière bien fournie. Vous êtes passé chez des réalisateurs comme Roskam, Belvaux, Lanners, Costa-Gavras…

Renaud: Guiraudie, aussi, chez qui j’avais un très joli second rôle dans Viens je t’emmène. Mais, oui, Les grands seigneurs m’offre mon premier premier rôle… et il a fallu que je l’écrive moi-même (il rit). Cela dit, j’ai aussi le premier rôle dans les Gentils, mon deuxième.

Ça change quelque chose ?

Renaud: Non, si ce n’est que je n’ai pas encore mesuré la responsabilité d’un premier rôle. Ici, c’est quand même rare que j’aie deux interviews en une demi-heure. Enfin, ce n’est pas si rare, mais c’est la première fois de ma vie où je me dis que je suis souvent à l’écran de ce film, et si les gens ne l’aiment pas, c’est qu’ils ne m’aiment pas. Ce qui n’arrive pas quand je fais des films où j’ai un deuxième ou un troisième rôle. Premier rôle, c’est responsabilisant.

Comment l’avez-vous abordé, alors ? Il y a eu plus de répèt’ ?

Renaud: Non, parce que nous nous en foutions, dans le cas des Grands seigneurs.

Je me suis d’ailleurs laissé dire qu’il y avait beaucoup d’improvisation.

Renaud: J’adore ça aussi. J’ai fait 17 ans d’improvisation, j’ai écrit un duo d’impro avec mon pote Joël Michiels. Le spectacle que je fais avec Arnaud Tsamère, c’est de l’improvisation pure. Le public donne le thème. L’impro, c’est de l’écoute et ça s’est extrêmement bien passé avec Damien Gillard. Parce que c’est un gars qui écoute et qui amène plein de bonnes idées. Il est très drôle. Donc nous nous sommes fait beaucoup rire. Il y a eu plein de moments de délires, de fous rires, durant lesquels Sylvestre laissait tourner en nous disant que c’était vraiment bien ce que nous faisions. Parce que nous nous aimons bien. Pas sûr que ce serait pareil avec quelqu’un que je n’apprécie pas.

Pas sûr non plus que ce soit envisageable sur un film cadenassé, à plus gros budget.

Renaud: C’est clair. Je fais beaucoup de séries pour Netflix et d’autres: Les 7 vies de Léa, Le Syndrome [E]. Ce n’est pas le même plaisir. C’est plus du taf, sans méchanceté. Comme le peintre qui va peindre un bâtiment. Tu te dis que tu vas faire ton boulot. T’y vas parfois avec des pieds de plomb, pour qu’au final ça se passe bien.

Mais dans le cas des Grands Seigneurs, je n’ai pas eu une journée comme ça. Tu te réjouis. Et quand à la fin de la journée, on te dit que tu peux encore en faire une, t’y vas.

Sylvestre: Nous voulions aller en dehors des sentiers battus. Ne pas être dans l’attente, désespérer d’attendre la décision d’une commission, nous finançant ou pas. D’autant plus, pour une comédie. Mais ça va mieux qu’il y a cinq ans, cela dit. Renaud ne voulait pas être dans l’incertitude, nous voulions être libres. Il fallait tourner ce sujet, la liberté des deux héros, selon une échelle légère.

C’est vrai aussi, Renaud, que beaucoup de vos précédents rôles sont « sérieux ».

Renaud: C’est ça qui est génial: en France, ils ne savent pas que je suis humoriste. J’ai fait Braquo, par exemple, ça ne rigole pas. Je fais souvent des rôles de méchant, de mafieux, de flic crapuleux, etc. Ça me va bien, cela dit, et ça m’arrange. J’adore cette phrase de Daniel Prévost qui dit que dans un film, le personnage principal, c’est celui qui fout la merde. Si vous avez une histoire avec un homme qui aime une femme, ça s’arrête s’il n’y a pas un amant malheureux ou un autre qui va faire chier. Prévost a toujours joué ce rôle-là. Le fameux Lucien Cheval dans le Dîner de cons, pour ne citer que lui. Ce sont des beaux rôles. L’emmerdeur en est un: Brel est parfait avec Ventura.

Sylvestre: Quand on écrit un film, que ce soit une comédie ou un drame, on part d’une position coutumière pour y amener un twist, une violence qui va faire que les choses vont se mettre en branle. Dans la vraie vie, les gens changent en quelques mois, quelques années. Au cinéma, on accélère le mouvement, en quelques jours, quelques heures. Pour venir mettre sous pression les personnages.

Ces rôles, précédemment, étaient bien basés, ancrés. Ici, il y a place pour l’évolution, suite à la rencontre de deux personnages qui ne sont pas du même monde.

Renaud: Les gens se disent: lui, c’est un dur. On te confine à ça. Ça ne me dérange pas. Dans Les Gentils et Les Grands Seigneurs, tout n’est pas si simple, pas bloc. Guiraudie m’a donné cette place-là aussi. C’est l’un des premiers qui m’a fait évoluer de la grosse brute du départ en personnage tout de même amoureux de sa femme, qui est une pute, qu’il n’a pas envie de quitter. Tu as un truc qui évolue au fil du film. On se rend compte que ce gars est sensible. Ce que je suis sans doute, beaucoup plus dans la vie que dans les choses que les gens veulent montrer de moi.

Vous écrivez le scénario, en sachant qu’il y a l’impro qui va arriver ? Ou était-il plus complet ?

Renaud: Dans certaines scènes, il y a un fil conducteur puis on a inventé le reste. À un moment, nous partons sur du foot parce que Damien est un grand fan de foot. C’est l’intérêt du cinéma: il n’y a pas une prise. On part dans une direction, puis une autre, l’impro s’affine pour n’en garder que la crème.

Quelle est la plus belle invention qui soit née de l’impro, sur ce tournage ?

Renaud: Alors, là !

Ou le plus gros fou rire ?

Renaud: Le plus gros (il se met à rire en s’en souvenant), c’est quand Lucie avait mis un éclairage derrière une fenêtre et décidé de faire une espèce d’effet de flou artistique de poussière qui tombe. Sylvestre a trouvé un vieux paillasson, sur lequel il tapait, il tapait, pour obtenir cette poussière.

Sylvestre: Ah, il faut tout faire quand on tourne comme ça. Je l’ai fait de manière très motivée.

Renaud: Tu as une merde de poussière qui vient dans la poussière et il était si content de son effet.

Sylvestre : Ce sont des choses qui prendraient peut-être deux jours sur un gros tournage USA, avec des effets spéciaux. Ce fut vraiment un film à l’arrache.

Renaud: Nous avons aussi eu un fou rire quand Sylvestre nous a annoncé que notre film avait exactement coûté ce qu’a dépensé en cigares l’équipe du film sur le biopic Churchill. Parce que le gars qui l’interprétait, Gary Oldman, voulait absolument fumer la même chose que Winston. Je pense que nous sommes dans les 55 000 €. Il y a moyen de faire un film pour une somme comme ça.

Justement, quand on écrit, l’imagination a droit à tous les possibles. Mais, on se confronte ensuite à la réalité du tournage, des moyens.

Renaud: On se refrène, on le sait. Une Porsche qui arrive, ce n’est pas possible. Une fille avec des gros seins, même chose. (il rit). Tu ouvres puis ça se referme jusqu’à ce que tu fasses ton truc avec des potes. Tu sais que tu ne vas pas les payer mais leur offrir des bouteilles de vin. C’est comme un film de l’IAD ou de l’INSAS. Comme quand on te dit: on a un budget de 150 € pour toi, on ne peut pas te payer tes frais et le tournage est à Binche. Mais… c’est ce que ça va me coûter.

Quelle était l’ambiance sur le tournage ?

Sylvestre: À un moment, nous n’avions plus besoin de parler pour rire et bien se sentir. Il y a eu beaucoup de blagues. Comme sponsor, nous avions la charcuterie Detry (qui détient la marque Aubel). Un grand copain de Renaud s’occupait du cathering. Et il y a une incompréhension. Avec les 1 500 € prévus pour manger, il pensait qu’il ne pouvait aller chercher que de la charcuterie. Nous n’avions plus d’argent pour autre chose mais nous avions un plateau de toutes les sortes de charcuteries qui existent au monde. Ne parlons pas des végétariens… On se battait pour les quelques tomates en mode « qui veut une vitamine ». Nous n’en pouvions plus de manger de la charcuterie !

Des choses sont-elles immontrables de cette improvisation ?

Renaud: Oh oui. Il doit y avoir des rushes carré blanc. Parce que Damien et moi aimons bien embrayer sur le cul. Nous avons fait beaucoup de conneries.

Sylvestre, j’imagine qu’avoir dans l’équipe un Renaud Rutten, encore plus à Liège, simplifie certaines choses.

Sylvestre: C’est sûr ! À Liège, il est connu comme le loup blanc, c’est précieux tout le monde a envie de lui faire plaisir. Comme Poelvoorde à Namur, il y a une espèce de magie qui se produit. Initialement, Renaud souhaitait faire une grosse séquence qui voyait le duo s’enfuir. Il me proposait les services d’un de ses potes cascadeurs, capable de faire des cascades automobiles.

Un autre film est-il en préparation ?

Sylvestre: Une fois qu’on a tourné avec des petits moyens, on veut recommencer de la même manière. J’ai envie d’une bonne énergie, d’une bonne ambiance. Sans avoir à me vendre, à espérer les financements. C’est gai quand toutes les étoiles s’allument en même temps.

Il n’y a rien de prévu pour le moment. Je me suis mis à écrire des romans. Puis parallèlement aux Grands Seigneurs, je préparais un film, Today we live, qui était très près de voir le jour. Un gros film, sur la bataille des Ardennes. J’étais dépité qu’il tombe à l’eau mais ma frustration n’est pas si grande puisque ma femme, Emmanuelle Pirotte, en a fait un roman très bien accueilli et primé plusieurs fois.

Renaud m’a aussi demandé une pièce de théâtre. C’est dans l’ordre du possible.