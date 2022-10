Olivier Defresne attend le feu vert pour Nawfal Largo et Michaël Olojede, sortis de l’infirmerie. "C’est une bonne nouvelle, je vais enfin pouvoir disposer de mes deux 9, se réjouit le coach. Si au moins un des deux pouvait entrer en ligne de compte dès ce week-end à Ganshoren, ce serait parfait."

Mehdi El Khaida est "out" pour un moment suite à sa fracture tandis que Mike Ebui purgera sa deuxième de ses trois journées de suspension.

Le dossier Bryan Verboom avance doucement. Le club attend un retour de la Fédération suisse puisque le dernier club de l’ex-joueur de Zulte était Aarau. Mais cela pourrait rapidement s’arranger.

Le club a aussi trouvé le successeur de Manory Delferrière comme entraîneur des gardiens. Le "TK" parti à La Louvière sera remplacé par Baudouin Leclercq qui a quitté Aische en début de semaine dernière.

Enfin, alors que tous les joueurs des noyaux D2, réserves et P3 se retrouvaient hier soir pour un petit repas, ils ont pu fêter Xavier Toussaint, heureux papa depuis lundi.

Meux

Pour se rendre au Tivoli, chez une formation de La Louvière Centre qui vient de dénicher son nouvel entraîneur en la personne de Bernard Gaspard, Meux retrouve Gauthier Smal, suspendu le week-end dernier à Warnant. Par contre, Deli Bajraktari manquera plusieurs semaines. L’écho passée par l’ailier des Verts a révélé une déchirure de 5 cm aux adducteurs. Bryan Sleeuwaert poursuit sa revalidation après sa blessure à la cuisse. "Ça évolue bien, précise Laurent Gomez. Il espère recourir fin de semaine."

Concernant le match de Coupe de Belgique à Saint-Trond, Meux devrait se déplacer au Stayen le mercredi 9 novembre, à 20 h 30. "On verra si c’est possible de demander un changement, détaille Laurent. Le vendredi étant férié, ce serait bien pour les jeunes du club qu’on joue le jeudi. Pour le reste, Waremme a accepté de décaler le match du samedi qui suit la Coupe au dimanche. Jette est aussi partant pour que le match reprogrammé le mardi 1er novembre se joue le samedi 26. On doit encore valider tout ça mais cela nous permettrait d’éviter de disputer cinq matches en deux semaines."