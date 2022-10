François Berléand au FIFF: « Je ne suis pas du tout autoritaire, je suis cool… sauf en voiture, mais je n’en ai plus »

J’ai joué ici, dans ce théâtre, il y a trente ans. Dans ces eaux-là. Il s’agissait de Partage de midi, avec Nicole Garcia, Didier Sandre, Jean-Pierre Marielle et moi.

Mais, dites donc, ne serait-ce pas l’époque où vous vous êtes fait un nom auprès du grand public ? Réalisant la prédiction de votre professeur d’art dramatique, qui vous avait dit: « Vous, si un jour vous devez être connu, ce ne sera pas avant l’âge de 40 ans. »

C’est vrai, deux-trois ans après, ça a commencé un peu à rire. Mais, moi, je m’en fichais, j’ai toujours travaillé. Mais, vu la conditionnelle de sa phrase et étant donné qu’il y avait peu d’élus, je m’étais dit tant pis, ce ne serait pas mon cas. À 20 ans, j’avais du temps pour apprendre. J’ai travaillé dans le théâtre subventionné et, finalement, quand je suis arrivé dans le privé, c’était avec cette pièce, Partage de Midi, montée par… moi. La metteuse en scène ayant jeté l’éponge. Un très bon souvenir.

«Si un jour vous devez être connu, ce ne sera pas avant l’âge de 40 ans.» Ce qui fut fait. ©ÉdA – Florent Marot

Vous cultivez un lien étroit avec la Belgique. Vous êtes au FIFF, vous serez président d’honneur du prochain Festival du film de comédie à Liège. Vous avez aussi été invité à l’Ommegang à Bruxelles…

Oh, et il y a plus que ça. Il y a mon grand-père, aussi, qui était belge. Il était de Stembert, Verviers. J’allais à Liège, tous les ans, pendant les vacances, pour voir les cousins. Nous nous retrouvions donc à Liège (il prend l’accent), nous mangions du sirop et des gaufres. Je connaissais bien la Belgique, mais très peu Bruxelles. Nous arrivions gare du midi, une voiture venait nous cherchons pour tout de suite prendre la direction de Liège. Quelques fois, même, nous passions par l’Est, Charleville-Mézières. C’était particulier, il n’y avait pas d’autoroute !

La notoriété est venue mais, au fond, votre métier est le même que vous soyez connu ou pas.

Bien sûr. J’ai tout le temps travaillé. Dans le subventionné, pendant 20 ans, je tournais dans 3-4 spectacles par an. Je faisais partie de troupes, donc parfois j’avais un tout petit rôle et, parfois, le principal. J’étais rompu à tout.

Quand on m’a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser, Partage de Midi, je me suis jeté dedans. Tout d’un coup, je me suis aperçu que les gens du cinéma venaient plus voir du théâtre privé que du public. J’avais déjà fait un peu de cinéma, avant, mais je me suis retrouvé face à des metteurs en scène qui se demandaient qui était ce mec de quarante ans que personne ne connaissait. Et voilà…

En 2002, arrive sur les écrans Mon Idole de Guillaume Canet que beaucoup considèrent comme votre premier grand rôle, marquant. Ça reste aussi un moment important pour vous ?

Oui oui, c’était mon premier rôle principal dans un film qui fonctionnait.

Il y avait tout de même eu un César, auparavant.

Oui, mais pour un second rôle. J’avais eu beaucoup de propositions comme ça. Sinon, j’avais eu des premiers rôles dans des films qui n’ont fait aucune entrée. Il y en avait un notamment, sorti le même jour que le premier Harry Potter et à la même période que le premier volet du Seigneur des anneaux: Les âmes câlines, un très joli film, mon deuxième premier rôle. J’avais demandé à l’équipe si elle était sûre de la date. On m’avait répondu que ce n’était pas le même public, que c’était un boulevard… Ouais, le film est resté trois jours à l’affiche ! Sorti le mercredi, le vendredi, il n’était plus là. C’est particulier.

Mon Idole fut plus marquant. En plus, j’avais été nominé pour le César du meilleur acteur. Je ne l’ai pas eu, mais peu importe. Mon plaisir, c’est le théâtre. Avoir une seule journée de tournage pour le cinéma, ça ne me gêne pas, non plus. Vendredi dernier, j’ai fait une journée de tournage pour le nouveau long-métrage de Philippe Lefebvre – qui était dans Mon Idole, aussi. J’avais le premier rôle dans son premier film (Le siffleur). Je m’en fiche, moi, je n’ai pas de plan de carrière.

Ce mardi, après cette interview, vous répondrez aux questions du public. Ça vous arrive souvent ?

C’est-à-dire que quand on présente le film en province, ou à Paris, pour l’avant-première, il y a des questions tout de suite après le film. Ici, c’est différent. Cette séance arrive le lendemain. Je ne sais pas si les gens auront ou pas oublié le film. On verra.

Vous avez déjà dit que votre page Wikipédia était gérée par votre seul fan. Manifestement, dans la salle, ils seront un peu plus !

Il y en a en tout cas un, que j’avais rencontré lors d’un débat à Bordeaux, pour ce fameux film qui a eu une carrière express. La salle était pleine. Et il m’a demandé: comment, alors que je sortais d’un rôle dans un court-métrage, j’avais envisagé ce premier rôle dans un long-métrage ? Je lui avais dit qu’il fallait bien travailler tous les jours. J’étais surpris qu’il ait vu ce court, moi-même, je ne l’avais pas vu ! Ce fut très particulier. C’était quelqu’un qui travaillait à La Poste. Il avait manifestement beaucoup de temps pour lui. Il voyait donc deux films par jour.

Dans Last Dance, ça doit être particulier pour un acteur de devoir jouer quelqu’un qui doit aller sur scène, pour un autre type d’art que le sien, la danse, mais qui reste dans le physique et doit quand même raconter une histoire avec les mêmes codes, les mêmes artifices qu’au théâtre.

Justement, le fait d’être un comédien de théâtre m’a aidé. J’ai dû y aller tout de suite pour les répétitions. Certains attendaient un peu avant de se lancer, moi j’y suis allé directement. Je m’en fichais d’être ridicule, bon ou pas bon. Ce n’était pas un problème. Ça, c’est l’école du théâtre. Pour ceux qui venaient du cinéma, c’était plus compliqué, ils se disaient qu’ils n’allaient quand même pas faire ça ! Je ne vais pas dire chacun sa merde, mais si quand même. Je n’ai pas perdu de temps à faire ma chochotte. Ce qui n’était pas le cas d’autres, mais je ne citerai personne ! (il rit)

Danseur, vous l’êtes ?

Non, du tout, mais il m’est arrivé de faire de la danse pour une pièce de théâtre, quand je faisais du nõ. Mais j’avais 30 ans (il s’accompagne de la main pour signifier qu’il était plus svelte), j’avais cinq heures de danse par jour. J’ai toujours aimé ça mais je ne suis pas professionnel.

Avec tout un degré de comique sur votre expression, au moment où vous découvrez ce que font les autres. Puis quand vous interprétez. Il y a quelque chose du mime, de la commedia dell’arte.

Quand j’étais à Paris, Delphine Lehericey m’a envoyé des vidéos de ce que faisait La Ribot. J’étais sur mon ordinateur, je suis devenu comme mon personnage, à me demander ce qu’était ce truc. Heureusement, je n’étais pas devant elle. Quand je l’ai rencontrée, elle m’a proposé d’autres trucs. J’ai dit poliment que c’était intéressant, en en pensant pas moins ! Ce qu’il y a de drôle, c’est que La Ribot a, dans sa troupe, des vrais danseurs professionnels, magnifiques, élégants… mais la personne avec qui elle travaille le plus, c’est aussi un Espagnol qui danse très mal. Et ne travaille qu’avec elle, d’ailleurs. Mais il fait tout ce qu’elle lui demande. Il n’a pas peur. Et si on n’a pas peur.

Mais, si vous tapez La Ribot sur internet, c’est d’ailleurs repris dans le film, vous tomberez sur une séquence où elle est en rouge et lui a une perruque blonde. Et ils crient « AAAaaaaah », « aaaaAAAAHHH », ce que nous faisions, nous, dans le théâtre quand j’ai commencé, des happenings. On faisait semblant de faire de l’art, en s’emmerdant nous, en emmerdant le public. C’était pathétique. Toujours est-il que La Ribot m’a dit avoir eu des subventions en moins à cause de ce truc-là, mais elle a quelque chose de formidable: elle se sert de comédiens amateurs qui ont leur gestuelle, avant que des professionnels se mettent derrière eux et fassent les mêmes gestes, en plus élégant et beau. Ça fait un mélange étonnant. Même l’amateur, on va avoir l’impression qu’il danse bien.

Ça pose la question de l’essence même de l’acteur. Quel que soit le lieu, le physique, le contexte, quelqu’un qui va bien jouer, va être plus vrai. Ce n’est pas la beauté, pas la notoriété.

C’est le travail. Quand on fait du théâtre, il y a aussi cette proximité immédiate avec le spectacle vivant que n’auront pas des acteurs de cinéma. Comme la danse. J’ai adoré faire ça.

Dans le film, La Ribot change le spectacle au dernier moment, à cause de la personnalité de votre personnage. Y’a-t-il eu de l’improvisation dans le jeu ?

Non, car tout a été fait en amont. Nous avons vraiment travaillé une semaine avant le début du tournage. Le dernier jour, La Ribot m’a donné un rythme et m’a enjoint à danser ce que je voulais. J’ai fait n’importe quoi. Au fur et à mesure, elle me disait quoi garder. Quand j’ai arrêté, elle m’a demandé de regarder ses quatre danseurs professionnels. Il dansait bien. Elle m’a dit que je dansais comme ça aussi. Tout a été écrit et créé, sans improvisation.

On s’identifie à votre personnage et à son invitation à lâcher prise.

Bien sûr. Dans tout ce qu’on veut. En dansant, en chantant. Et je chante faux ! En disant ce qu’on pense. En arrêtant l’interview et en vous disant que vous me faites chier !

Mais, vous imaginez si c’était mon personnage qui était mort. Ce serait ma femme qui aurait dû embrasser ma passion et lire À la recherche du temps perdu de Proust. Je ne sais pas si ça aurait autant intéressé le spectateur.

Au fil de votre carrière, dans différents registres, vous avez souvent incarné des figures d’autorité: directeur d’internat (dans les Choristes), inspecteur ou commissaire de police dans de nombreux films dont Le transporteur, le commandant d’un bateau (Le prince du Pacifique)… Ici, vous vous retrouvez de l’autre côté du miroir, avec un personnage qui est privé, par sa progéniture, de son autorité paternelle.

C’est un rôle qui me convient complètement. Moi, je suis comme ça dans la vie. Je ne suis pas du tout autoritaire. Demandez à mes enfants, c’est une catastrophe ! je suis tellement cool… sauf en voiture, j’habite Paris imaginez ! Sauf que je n’ai plus de voiture.

Quand j’ai lu le scénario, je l’ai trouvé extrêmement dramatique. Le fait d’avoir perdu des êtres qui m’étaient chers, peu de temps avant, n’y était pas étranger. J’avais une autre lecture que celle de Delphine. C’est pour ça que ce fut drôle au premier rendez-vous de l’entendre dire que ça allait être sa première… comédie. (il tire la tronche). Avec les Belges (née en Suisse, elle est aujourd’hui installée en Belgique), il faut toujours se méfier, peut-être voulait-elle me faire une blague. Elle m’a alors expliqué pourquoi ce serait drôle. J’ai bien tenté de lui dire: « mais vous trouvez ça si drôle ? » J’étais embêté. Le scénario me plaisait énormément mais je n’avais absolument pas vu l’aspect comique. Du tout, du tout. C’est quand je l’ai relu que je m’en suis rendu compte. J’étais trop dans mon deuil à moi.

Mais c’est vrai qu’on peut raconter une histoire de différentes manières. Vous avez aussi ce don pour basculer de l’un à l’autre. Il y a aussi ces moments très purs, qui apportent une couche de finesse psychologique supplémentaire, quand votre personnage écrit et laisse des mots à sa femme décédée. Comment dose-t-on ces moments intimes dans une comédie ?

Ça m’a aussi touché à la lecture du scénario. J’ai perdu ma mère quand elle avait 56 ans, j’en avais 26. Nous communiquions toujours par des mots. Nous nous écrivions parce qu’elle se levait très tôt le matin tandis que moi, j’allais me coucher très tard. Nous ne nous voyions que les dimanches, le reste passait par des mots, très simples, décrivant ce que j’avais fait de ma journée, lui disant que je l’aimais et qu’elle me manquait. Mon père, par contre, je le voyais plus, le matin, le soir.

Je me suis servi de ça dans mon rôle. Dans le film, je ne parle pas, j’écris seulement. À vrai dire, tout passe, qu’on ait ou pas une expression, parce que c’est la voix off qui fait le reste. Nous avons enregistré ces voix off, dans la même cuisine où j’écris, durant une demi-journée. Nous avons fait plusieurs prises, parfois un peu plus drôles, parfois plus émouvantes. Pour avoir un peu de tout. Je ne voulais pas que ça devienne tragique. Dans une comédie, il ne faut pas chercher à faire rire, il faut être vrai.

Ce que votre personnage écrit est très simple et, en même temps, à chaque fois très juste, et ça rentre en résonance avec son amour de Proust, les phrases hypercompliquées qu’il lit au début.

J’ai dit à Delphine: « tu commences avec Proust, tu vas faire fuir tout le monde. » Elle m’a dit: « oui, mais tu vas manger une grosse madeleine ». Alors, je ne l’ai pas vu ici, au FIFF, mais lors de la projection du film à Locarno, dès qu’il y a eu le gros plan sur cette madeleine, les gens ont éclaté de rire. Encore plus avec cette incarnation de Proust au lit avec mon personnage. L’acteur est parfait, très efféminé.

Il y a ceux dont on fait le deuil et ceux qui restent, votre famille qui vous tape sur le système et tend à vous enfermer de peur que vous disparaissiez à votre tour. Les inimitiés à l’écran s’invitent-elles aussi en coulisses ?

C’est très étrange. Nous avons tourné le film en deux parties. La première concentrait les scènes de danse, à Genève, à Fribourg. Après, ce fut donc la famille. Or, la famille s’est forcément créée avec la troupe de danse. Parce que nous étions tous dans la même galère. J’ai eu énormément de peine quand cette partie fut terminée.

Je me suis donc retrouvé avec ma « famille ». Mon fils (Jean-Benoît Ugeux), il est tellement casse-pieds, et il le fait tellement bien – mais il est comme ça dans la vie aussi, il a un côté boy-scout incroyable, il nous a raconté avoir fait 150 km de marche avant de venir, en faisant du camping (il fait son air fasciné). La sœur, elle (Sabine Timoteo), est suisse-allemande. C’était très bien, il y avait déjà quelque chose qui lui manquait sérieusement: l’humour. C’était formidable car elle était dans le tragique, elle n’a pas du tout de don pour faire rire, mais elle fait rire quand même malgré elle, justement.

La seule avec qui je me suis bien entendu, dans les adultes, c’était celle qui jouait ma belle-fille, et ceux qui jouaient mes petits-enfants. Et la petite qui devait me surveiller. Mais nous n’étions pas dans les mêmes hôtels, j’étais tout seul. Enfin avec Kacey (Mottet Klein), mais comme il avait très peu de scènes dans la partie maison.

Puis, il y a les chats !

Aucun problème, j’en ai un. Par contre, sur un film, il faut de vrais dresseurs de chats et eux étaient très mauvais. Nous avons eu de gros problèmes. Sur Les âmes câlines, encore, j’avais un vrai dresseur de chats. Si vous avez la chance de voir ce film – je ne sais pas comment d’ailleurs – j’ai une scène dans laquelle je dois parler à un chat. Et le chat faisait ce qu’on lui disait. Donc, c’est possible.

Terminons sur votre éternelle barbe. On se souviendra, dans les annales de la télévision, qu’une autre barbe vous avait entraîné dans un fou rire légendaire aux côtés d’un Namurois bien connu, Benoît Poelvoorde. Ça ne vous a pas découragé de porter la barbe.

Oh, vindieu, la vache. Ça avait été quelque chose. Mais c’était un collier de barbe. À la seconde à laquelle nous avons vu le fils apparaître, retrouver son père, c’est parti. Pourtant, nous en avions marre, cette émission durait cinq heures, nous étions dans les cinq dernières minutes. Incroyable.

Ma barbe, je la garde ! Là, je joue un psy pour le moment, donc c’est de circonstance. Après, je jouerai un paysan, donc j’aurai aussi la barbe. (il fait mine d’amplifier la sienne). C’est un film de Nicolas Vannier. Internet a été coupé, il n’y a plus rien qui fonctionne. Plus de pétrole. Plus de télévision. On en revient à l’âge de pierre.