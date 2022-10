Plan énergie de la Ville de Namur : le PTB dépose une motion

En prévision du conseil communal de ce mardi, le PTB a déposé un projet de motion demandant des mesures en faveur des travailleurs de la Ville, des indépendants et des ménages en difficulté. "Les belles paroles du bourgmestre se sont envolées. Le seul engagement de la Ville est de ne pas augmenter les taxes, il ne manquerait plus que ça… En réalité, la Ville ne va rien faire pour ses citoyens. Seule mesure annoncée : des soirées d’information pour aider les gens à gérer leur chauffage et à changer leur comportement."

Suspendre certaines taxes

La motion du PTB contient six mesures et une demande au gouvernement fédéral : recourir à une centrale d’achat pour le personnel afin de réduire ses dépenses en carburant, électricité, gaz et/ou mazout de chauffage ; une cellule d’appui spécifique pro-active pour aider les indépendants et petites entreprises ; suspendre, comme il a été fait au plus fort de la pandémie du Covid-19, les taxes et redevances touchant indépendants et commerçants (enseignes, occupation du domaine public…) ; davantage de gratuité des parkings ; renoncer à l’usage des huissiers de justice dans le cadre de taxes et de redevances impayées ; renoncer aux expulsions et aux procédures judiciaires à l’égard des locataires de la Ville.

Enfin, pour apporter une réponse structurelle au problème du coût de l’énergie, le PTB propose que la Ville de Namur envoie une motion au gouvernement fédéral pour exiger une baisse des prix et une taxation des surprofits des multinationales de l’énergie.