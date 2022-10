Les coups de tronçonneuse ont eu raison de lui. Aujourd’hui, il n’en reste plus qu’un tas de bois entouré de rubalise.

La Ville a en effet constaté impuissante le méfait la semaine dernière. Aucun permis n’a été sollicité, comme l’explique Charlotte Mouget (Écolo), échevine des Espaces Verts : "Cet abattage est absolument illégal. Cet arbre avait une circonférence supérieure à 1,5 mètre, à 1,5 mètre du sol. De plus, il était clairement visible depuis l’espace public. Au regard du CODT, il était donc considéré comme remarquable", Avertis par hasard, à la faveur d’une publication tournant sur les réseaux sociaux, les services de la Ville se sont rendus sur place. Un constat a été dressé et un avertissement préalable a été adressé au contrevenant. Celui-ci dispose désormais de trois mois pour se mettre en conformité. Étant donné qu’aucun retour en arrière n’est possible, la seule opportunité qui s’offre à lui est de solliciter un permis de régularisation. En l’absence de réaction de sa part, le dossier sera renvoyé vers le parquet qui choisira ou non de poursuivre. "S’il choisit de ne rien faire, la Ville pourra encore décider d’aller en justice pour réclamer des mesures compensatoires", précise Charlotte Mouget.

Là où l’affaire diffère d’autres du genre, c’est que l’échevine a pris l’initiative de demander aux forces de l’ordre de constater l’abattage illégal. Ces dernières ont apposé de la rubalises interdisant à quiconque d’emporter les restes du bois dont le débitage avait commencé. Très clairement, l’objectif affiché est d’empêcher de tirer profit de cet abattage illégal. Une telle mesure constitue une première. "Évidemment, j’espère que ce genre de choses ne se reproduira plus, mais si c’est le cas, oui, je compte solliciter l’intervention de la police chaque fois que nécessaire", prévient Charlotte Mouget qui déplore que ce genre de méfait soit toujours découvert trop tard, une fois la loi transgressée et le mal irréversible.

À ce titre, l’écologiste rappelle à tout un chacun de prévenir les services – en privilégiant les canaux officiels et non les réseaux sociaux – dès qu’un abattage douteux est en cours.