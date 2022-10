FIFF: le cinéma en version sport en salles, Julien voit et critique tous les films qui sortent chaque semaine (vidéo)

©ÉdA

On ne vous dit pas comme le trentenaire jemeppois a été malheureux pendant les confinements, obligés de se contenter des plateformes qui enlèvent pas mal de magie au Septième Art. " A ller au cinéma, c’est une expérience. Il y a le son, la qualité de l’image, mais aussi cette odeur, très particulière. " Qu’il reconnaîtrait entre mille.

Sans pop-corn ni autres snacks, il avale donc les films, tout au long de la semaine: horreur, drame, comédie, romance, thriller…

Quant aux productions à grand spectacle qui font surtout le bonheur de sa moitié, il les réserve pour le week-end. "Mais je préfère les œuvres qui vont me surprendre, sans forcément que je m’y attende." D’ailleurs, notre cinéphile met toutes les chances de son côté. "Je ne regarde pas les bandes-annonces ni les émissions, je ne lis ni les résumés ni les critiques."

Pas question que l’intrigue soit divulgâchée, l’homme est intransigeant. "Si pendant les pubs précédant la séance, le lancement d’un film que j’attends impatiemment est diffusé, je regarde le sol et me bouche les oreilles. "

Mais lui arrive-t-il de piquer du nez durant un mauvais ticket ? Non, même si sa passion occupe un deuxième temps plein dans sa vie, Julien s’organise aussi pour être reposé. "Pour lutter contre l’ennui d’une bobine pas terrible – même si, plus qu’avant, je ne me fais plus mal et ne m’oblige plus à voir certains navets – je change de position dans le fauteuil, me focalise sur un détail de l’image… Puis, je prends des notes."

Car, pour chacune de ses séances (220 ! en 2019), Julien en tire une critique, sans trucage. "Je n’aime pas parler dans le vide, je prends le temps. Il y a tant à dire sur les mauvais moments comme sur les bons. "

Tout en s’efforçant de garder une plume bienveillante. " Je trouve que certains critiques, trop féroces, oublient qu’un film est avant tout fait pour un public normal, pas forcément spécialiste. " Les recensions de Julien sont disponibles sur le site cinecure.be, dont le cinéphage a hérité des mains de son mentor Charles Declercq. Julien n’est plus un figurant, le voilà acteur du jury de la critique de ce 37 FIFF.