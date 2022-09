Namur: quatre salles combles pour l’ouverture du festival du film francophone (vidéo)

Sans Jean-Louis Close

Pour une fois, la déléguée générale n’est pas accompagnée du président du festival, Jean-Louis Close, touché par le "foutu" virus.

Nicole Gillet s’est déclarée "très heureuse d’ouvrir cette 37e édition avec des salles remplies, sans jauge et avec une programmation riche de nombreux films." Avant d’inviter le public à rejoindre La Nef, le nouveau centre névralgique du festival qui remplace le chapiteau de la place d’Armes (celle-ci semble d’ailleurs bien vide), à l’issue de la séance.

Petits soucis masculins

Après une courte présentation en présence des réalisateurs et producteurs, la projection du court-métrage La Débandade, de Fanny Dussart, a été lancée. Un film drôle et touchant qui parle aux hommes (mais pas que…). Il aborde leurs "petits problèmes" d’une manière rarement proposée au cinéma. Le casting est lui aussi impressionnant: Gérard Darmon, Philippe Lelouche, Marie-Christine Adam, etc.

La soirée s’est prolongée avec le long-métrage L’Innocent de et avec Louis Garrel. Très drôle lui aussi.

Le festival se poursuit tout ce week-end ainsi que la semaine prochaine, avec un programme riche de plus de 120 films. Il se clôturera par la projection du long-métrage Pour la France, de Rachid Jami, vendredi prochain.

www.fiff.be